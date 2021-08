Facebook et son astuce pour savoir quels utilisateurs ont visité mon profil | Pixabay

Si tu veux savoir qui t’a vu profil Depuis Facebook, nous vous donnerons les étapes pour effectuer cette astuce simple sans avoir besoin d’installer des applications externes, alors continuez à lire pour que vous appreniez étape par étape comment le faire.

Vous vous souviendrez sûrement du réseau social Hi5, qui est né en 2003 et de nombreux utilisateurs l’ont utilisé pour publier leurs photos préférées, car c’était fondamentalement la dynamique, quelque chose de similaire à ce qu’est aujourd’hui le célèbre réseau social Instagram.

Cependant, Salut5 J’avais la possibilité de voir qui avait visité votre profil Et cette fois, nous vous apprendrons une astuce très simple où vous pourrez découvrir quelles personnes ont consulté votre profil Facebook.

Jusqu’à présent, Facebook est le plus grand réseau social et est couramment utilisé pour afficher des publications telles que des nouvelles, des photos, des statuts, etc. De plus, vous pouvez également discuter et regarder des vidéos ou des émissions en direct, bref, c’est une application totalement complète. .

Cependant, il y a encore quelque chose que l’application de Mark Zuckerberg n’a pas encore ajouté, nous nous référons à l’outil qui vous permet de voir qui a entré votre profil.

Mais il existe une astuce très simple pour savoir quels utilisateurs sur Facebook sont passés par votre Profil, qu’il s’agisse de contacts que vous avez ajoutés ou non.

Il est important de mentionner que pour effectuer cette action, il ne sera pas nécessaire d’installer des programmes supplémentaires sur votre ordinateur ou portable.

ÉTAPES POUR SAVOIR QUI A VISITÉ MON PROFIL FACEBOOK

Tout d’abord, accédez au réseau social Facebook à partir d’un ordinateur ou d’un ordinateur portable. Maintenant, allez dans votre profil et appuyez sur F12 ou Ctrl + U. Un onglet s’ouvrira automatiquement avec le code HTML de Facebook.

L’étape suivante consiste à cliquer sur Contrôle + F, tapez ce qui suit : Buddy_ID et appuyez sur Entrée. Ensuite, divers codes seront ombrés en rouge. Entre ces codes, vous verrez le mot Buddy_ID et à côté un numéro à plusieurs chiffres. Vous devez copier ce dernier et dans un nouvel onglet écrire ce qui suit : Facebook.com/(et coller le code). En cliquant sur Entrée, vous serez redirigé vers le profil que votre profil a visité.

Bien que cette astuce ne révèle pas la date et l’heure à laquelle un utilisateur a vu votre profil, ce sont des données extrêmement intéressantes pour que vous sachiez qui est au courant de ce que vous publiez.

Il convient de noter que la méthode est sans aucun doute 100% sûre et ne viole aucun type de données ou d’informations personnelles.