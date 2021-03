Facebook étend la diffusion en direct avec billetterie dans 24 nouveaux pays

Facebook étend sa plate-forme de diffusion en direct payante à 24 nouveaux pays.

La nouvelle fonctionnalité a fait ses débuts en août 2020, au milieu des verrouillages croissants pendant la pandémie. Depuis lors, Facebook affirme que la fonctionnalité s’est considérablement développée pour donner aux créateurs de contenu une nouvelle façon de monétiser leur présence sur la plate-forme. Les enregistrements de podcast en direct, les concerts privés, les visites virtuelles et les flux de tranche de vie sont tous monétisés à l’aide de cette fonctionnalité.

Facebook affirme que les créateurs qui gagnent l’équivalent de 10 000 dollars par mois en utilisant la fonction de diffusion en direct avec ticket ont augmenté de 88% d’une année sur l’autre. Les créateurs gagnant l’équivalent de 1 000 USD par mois ont augmenté de 94% d’une année sur l’autre. Facebook explore maintenant des moyens de monétiser ses plates-formes vidéo abrégées pour monétiser tous les types de vidéos sur sa plate-forme.

Facebook payant avec billet en streaming en direct – Nouveaux paysArgentineAutricheBangladeshBolivieColombieDanemarkÉquateurÉgypteGuatemalaHong KongIndonésieIrlandeMalaisieMarocNouvelle-ZélandePérouPortugalAfrique du SudSuisseTaïwanThaïlandePhilippinesTurquieÉmirats Arabes Unis

Dans le cadre de ses efforts pour étendre les méthodes de monétisation sur sa plate-forme, Facebook a également introduit des abonnements de fans. La plate-forme indique que ceux-ci ont continué de connaître une forte croissance et constituent une source de revenus fiable pour les créateurs. Il existe désormais plus d’un million d’abonnements de fans actifs aux créateurs de contenu sur Facebook. Facebook indique que dans les mois à venir, cette fonctionnalité sera étendue pour inclure davantage de pays.

Abonnements de fans Facebook – Nouveaux paysAutricheBelgiqueDanemarkFinlandeIrlandeNouvelle-ZélandeNorvègeSuèdeSuisseTurquie

Facebook dit qu’il continuera à ne percevoir aucun revenu de ces deux expériences tout au long du mois d’août 2021. C’est une année complète de 100% des revenus générés allant aux créateurs, avec 0% allant à Facebook. Les propriétaires de pages peuvent créer des événements, fixer un prix et recevoir 100% des profits jusqu’à cette date.

Facebook a créé une poussière avec Apple au sujet de la «taxe Apple» pour obtenir la suppression des frais pour les utilisateurs iOS. La fonctionnalité utilise Facebook Pay, qui permet aux utilisateurs de s’abonner ou de payer pour un événement sans donner à Apple ou à Google une réduction de la vente. La taxe d’Apple et de Google s’élève à 30% prélevée sur les créateurs, tout de suite.

C’est le sujet d’un combat en cours entre Epic Games, le créateur de Fortnite, et Apple. Spotify et d’autres grands services basés sur des abonnements sont en faveur de la réduction des commissions de l’App Store. Mais Apple et Google ont déjà répondu – de deux manières totalement différentes.

La politique d’Apple est toujours draconienne et laisse place à l’amélioration, tandis que Google a adopté une approche sensée pour les développeurs. Google a réduit le taux de commission sur le premier million de dollars généré par un développeur à seulement 15%, Spotify inclus.