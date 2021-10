Facebook étend l’accès aux salles audio en direct et ajoute un nouvel onglet audio dédié

Bien que le format semble avoir perdu de son lustre après la montée soudaine de Clubhouse plus tôt dans l’année, l’audio social présente toujours de nouvelles opportunités d’engagement et des moyens alternatifs pour les gens de se connecter, ce qui peut étendre vos options interactives, tout en donnant plates-formes elles-mêmes un autre moyen de fidéliser les utilisateurs.

Et aujourd’hui, Facebook a annoncé une extension de ses plans sociaux audio, avec des salles audio en direct mises à la disposition de personnalités publiques du monde entier, et un nouvel espace dédié dans l’onglet Watch pour aider les utilisateurs à se connecter à toutes les différentes options audio de la plate-forme.

Tout d’abord, sur l’expansion des salles audio en direct – en avril, Facebook a lancé la première étape de sa poussée sociale audio, en réponse à l’intérêt croissant pour Clubhouse, qui comprenait l’ajout de salles audio pour des personnalités publiques aux États-Unis. Maintenant, Facebook étend la disponibilité de l’option.

Comme expliqué par Facebook :

« A partir d’aujourd’hui, toutes les personnalités publiques et créateurs vérifiés auront la possibilité d’héberger des Live Audio Rooms. Nous l’avons vu devenir un excellent outil pour une connexion et une conversion légères entre différents types de communautés.

Comme vous pouvez le voir ici, les salles audio en direct de Facebook seront affichées en haut du fil d’actualité pour ceux qui suivent chaque créateur (même au-dessus des histoires), tandis qu’elles seront également accessibles via une publication de fil.

Le format de lecture est très Clubhouse, montrant les haut-parleurs et les auditeurs dans des sections séparées, tandis que les icônes Réactions flotteront sur l’écran au fur et à mesure qu’elles sont appliquées, de la même manière que les flux vidéo en direct.

La nouvelle extension signifiera que beaucoup plus de personnes pourront désormais se connecter aux diffusions audio de Facebook, bien que la création reste limitée aux seules personnalités publiques et à celles ayant des comptes vérifiés à ce stade.

Ce qui pourrait en fait être une meilleure approche. Une partie du problème que Clubhouse rencontre maintenant, depuis son ouverture à tous les utilisateurs, est qu’il est difficile de mettre en évidence le meilleur contenu pour chaque utilisateur individuel, car de plus en plus de diffusions affluent dans son système tout le temps (Clubhouse est maintenant jusqu’à 700k par jour pièces). De nombreux utilisateurs ont noté que l’application est de plus en plus encombrée, et si les gens ne peuvent pas trouver les meilleures salles pour se connecter à un moment donné, ils arrêteront probablement d’essayer et finiront par arrêter d’ouvrir l’application.

Twitter est également aux prises avec la même chose, en ajoutant des balises de sujet aux espaces afin d’améliorer la visibilité et de mettre en évidence les meilleures salles pour chaque utilisateur, en fonction de ses intérêts.

En le limitant aux créateurs de haut niveau, Facebook peut aider à assurer une utilisation optimale de l’option, tout en pouvant également servir de processus éducatif en quelque sorte, en montrant à tous les utilisateurs comment utiliser le format, aidant idéalement à améliorer l’ensemble qualité de son contenu audio.

Sur ce front, Facebook cherche également à améliorer la découverte audio, avec l’ajout d’une nouvelle section audio dédiée dans l’onglet Facebook Watch, qui mettra en évidence les espaces, les podcasts, les créateurs audio et plus encore.

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle section présentera tous les outils audio de Facebook, y compris ses options d’écoute de podcast récemment ajoutées. Le fait qu’il soit enfoui dans Facebook Watch ne conduira probablement pas à une adoption optimale (vous ne pouvez pas non plus « regarder » l’audio), mais pour ceux qui recherchent du contenu audio à un moment donné, il y aura maintenant être un espace dédié à la découverte audio, sous diverses formes, ce qui pourrait également contribuer à améliorer la visibilité des créateurs audio.

Facebook permettra également désormais à tous les groupes d’héberger des salles audio en direct, une autre façon de stimuler l’intérêt pour l’option dans un environnement contextuel plus confiné et spécifique.

Le processus contribuera également à améliorer la découverte, en offrant aux utilisateurs un moyen de trouver des salles audio dans l’onglet groupes, afin qu’ils puissent se connecter à toutes leurs options audio de groupe.

Encore une fois, en limitant l’option aux personnalités populaires et au sein des groupes, Facebook peut aider à atténuer les problèmes de découverte, car le contenu audio affiché aux utilisateurs proviendra de célébrités qu’ils suivent ou de groupes dont ils sont membres.

Ce contexte supplémentaire pourrait jouer un rôle important pour maximiser l’intérêt pour l’option et faire des outils audio de Facebook une perspective plus attrayante.

Facebook teste également les salles audio en direct sur Android et les ordinateurs de bureau, tout en continuant de tester ses options de clips audio « Soundbites », qui permettront aux utilisateurs de partager des extraits audio édités sous forme de publication de flux, et dans d’autres domaines.

Ce qui est similaire à l’option Clips récemment lancée par Clubhouse, bien que Soundbites fournira également des filtres audio et des options d’édition pour ajouter un autre élément au processus. Facebook prévoit de lancer Soundbites à davantage d’utilisateurs aux États-Unis dans les semaines à venir.

Il est difficile de dire si l’audio social restera un élément populaire, ou s’il s’agissait d’une mode induite par une pandémie qui a fourni une nouvelle façon de s’engager alors que les gens cherchaient à rester en contact. Il semble avoir un attrait spécifique – et comme indiqué, alors que le Clubhouse a perdu un peu de son élan, il accueille désormais 700 000 chambres chaque jour.

Il y a clairement un intérêt pour le format, et comme Twitter cherche à faire évoluer ses propres outils, il est logique que Facebook fasse également avancer ses plans, même dans un format plus restreint qui limite l’accès à des utilisateurs spécifiques.

Ce qui, comme indiqué, peut en fait être une meilleure façon de procéder. Nous verrons comment cela se passera, au fur et à mesure que le développement de l’audio social se poursuit.