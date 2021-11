Facebook étend le Climate Science Center à davantage de régions et accélère la détection de la désinformation climatique

Facebook prend des mesures plus énergiques pour promouvoir la science du climat et lutter contre la désinformation connexe sur ses plateformes, dans le cadre d’un nouvel effort pour un effort mondial plus large et plus inclusif pour lutter contre la crise climatique croissante.

Comme expliqué par Facebook :

« Le changement climatique est la plus grande menace à laquelle nous sommes tous confrontés – et la nécessité d’agir devient chaque jour plus urgente. La science est claire et sans ambiguïté. Alors que les dirigeants mondiaux, les défenseurs, les groupes environnementaux et d’autres se réunissent à Glasgow cette semaine à la COP26, nous voulons voir des actions audacieuses convenues, avec les engagements les plus forts possibles pour atteindre les objectifs nets zéro qui aident à limiter le réchauffement à 1,5˚C.

Facebook a été identifié à plusieurs reprises comme une source clé de désinformation climatique, et il joue clairement un rôle à cet égard. Mais avec cette position renouvelée, la société cherche à définir des paramètres clairs autour de ce qui est acceptable et sur quoi elle cherche à agir, pour jouer son rôle dans la poussée plus large.

Tout d’abord, Facebook étend son centre scientifique sur le changement climatique à plus de 100 pays, tout en ajoutant une nouvelle section qui affichera les émissions de gaz à effet de serre de chaque pays, par rapport à leurs engagements et objectifs.

Facebook a lancé pour la première fois son centre scientifique sur le changement climatique en septembre de l’année dernière, afin d’aider les utilisateurs à accéder à des informations climatiques plus précises. Les données alimentant les mises à jour incluses dans le Centre proviennent directement des principaux fournisseurs d’informations dans l’espace, y compris le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et plus encore.

Les données supplémentaires de suivi des cibles pour chaque pays fourniront un niveau supplémentaire de responsabilité, ce qui pourrait augmenter la pression sur chaque région pour qu’elle respecte ses engagements grâce à une couverture plus large et à une prise de conscience de ses progrès.

Facebook élargit également ses étiquettes d’information sur les publications sur le changement climatique, qui dirigent les utilisateurs vers le Climate Science Center pour obtenir plus d’informations sur les problèmes et les mises à jour connexes.

Facebook prend également davantage de mesures pour lutter contre la désinformation climatique lors du sommet sur le climat COP26, en particulier :

« Avant la COP26, nous avons activé une fonctionnalité que nous utilisons lors d’événements publics critiques pour utiliser la détection de mots clés afin que le contenu associé soit plus facile à trouver pour les vérificateurs de faits, car la vitesse est particulièrement importante lors de tels événements. Cette fonctionnalité est disponible pour les vérificateurs de faits pour le contenu en anglais, espagnol, portugais, indonésien, allemand, français et néerlandais.

Je veux dire, cela soulève la question de savoir pourquoi ils n’utiliseraient pas ce processus tout le temps, mais l’hypothèse est qu’il s’agit d’une approche à plus forte intensité de main-d’œuvre, qui n’est réalisable que sur de courtes périodes.

En combattant ces affirmations à mesure qu’elles s’intensifient (Facebook note également que la désinformation climatique « monte périodiquement lorsque la conversation sur le changement climatique est élevée »), cela devrait aider à réduire l’impact de celles-ci et à annuler certains des effets de réseau de l’échelle de Facebook, en ce qui concerne l’amplification.

Enfin, Facebook affirme également qu’il s’efforce d’améliorer ses propres opérations et processus internes conformément aux objectifs d’émissions.

« À partir de l’année dernière, nous avons atteint une émission nette de zéro pour nos opérations mondiales et nous sommes soutenus par une énergie 100 % renouvelable. Pour y parvenir, nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 94 % depuis 2017. Nous investissons suffisamment dans l’énergie éolienne et solaire pour couvrir toutes nos opérations. Et pour les émissions restantes, nous soutenons des projets qui éliminent les émissions de l’atmosphère.

La prochaine étape de ses opérations consistera à s’associer à des fournisseurs qui visent également le zéro net, ce qui compensera entièrement ses impacts commerciaux une fois pleinement en vigueur.

Le bilan de Facebook sur ce front est inégal, non pas à cause de ses propres initiatives ou efforts, en tant que tels, mais à cause de la façon dont le contenu controversé peut être amplifié par l’algorithme News Feed, qui, par inadvertance, incite les utilisateurs à partager plus de gauche. des points de vue centraux, controversés et anti-mainstream, afin d’attirer l’attention et de susciter l’engagement dans l’application.

Ce qui est un gros problème avec les systèmes de Facebook, et un problème que Facebook lui-même a signalé à plusieurs reprises, bien qu’indirectement. Une partie de la raison pour laquelle ce type de contenu suscite une attention accrue sur la plate-forme n’est pas à cause de Facebook lui-même, mais en fait à cause de la nature humaine, et des personnes pouvant partager et s’engager sur des sujets qui résonnent avec eux. Facebook dit qu’il s’agit d’un problème de personnes, pas de Facebook.

Comme Nick Clegg de Facebook l’a récemment expliqué à propos d’un sujet similaire, dans une division politique plus large :

« L’augmentation de la polarisation politique aux États-Unis précède de plusieurs décennies les médias sociaux. S’il était vrai que Facebook est la principale cause de polarisation, nous nous attendrions à le voir augmenter partout où Facebook est populaire. Ce n’est pas le cas. En fait, la polarisation a diminué dans un certain nombre de pays où l’utilisation des médias sociaux est élevée en même temps qu’elle a augmenté aux États-Unis. »

Ce n’est donc pas Facebook qui est le problème, selon les preuves citées par Clegg, mais le fait que les gens aient maintenant plus de moyens de discuter et de s’engager avec cela peut jouer un rôle en donnant l’impression que Facebook joue un rôle plus important.

Mais cela permet à Facebook de se tirer d’affaire un peu. Un problème clé est l’incitation que Facebook a intégrée, en termes de likes et de commentaires, et la ruée vers la dopamine que les gens en retirent. Cela donne aux gens une raison de partager un contenu plus controversé, car cela déclenche plus de notifications et renforce leur présence – il existe donc, intrinsèquement, un processus sur Facebook qui entraîne ce type de comportement, que Facebook lui-même veuille le reconnaître ou non.

C’est pourquoi il est important que Facebook agisse – mais la vraie question est de savoir quelle sera l’efficacité, ou même de telles contre-mesures, de telles contre-mesures, en particulier à l’échelle de Facebook ?