Facebook a annoncé une série de nouvelles initiatives de collecte de fonds et de soutien communautaire en vue de Giving Tuesday (11/30), qui, fait intéressant, comprend également l’extension de sa fonctionnalité « Quartiers » de type Nextdoor, qui, jusqu’à présent, n’avait été disponible pour les utilisateurs canadiens.

Comme expliqué par Facebook :

« Les gens utilisent de plus en plus Facebook pour aider les personnes vulnérables dans leurs communautés locales, soutenir les petites entreprises et partager des informations dans des groupes locaux. Nous étendons donc les tests de Neighbourhoods, une destination unique pour créer et renforcer les communautés locales sur Facebook, à 132 villes supplémentaires aux États-Unis.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus, Neighbourhoods est un élément distinct au sein de Facebook, qui permet aux utilisateurs de rejoindre des communautés locales spécifiées, afin de mieux faciliter la connexion dans votre voisinage immédiat. Les utilisateurs peuvent créer un profil Neighbourhoods, qui comprend une biographie Neighbourhoods distincte, ainsi que votre nom et votre image Facebook, ce qui vous permet ensuite de vous connecter avec des groupes et des causes communautaires locaux, tout en trouvant de nouvelles opportunités d’interaction et de nouveaux conseils.

Facebook a lancé le premier test de Neighbourhoods à Calgary en octobre dernier, avant de l’étendre à d’autres régions canadiennes en mai de cette année. Et maintenant, il arrive aussi dans les villes américaines – ce qui sera sans aucun doute une bonne nouvelle pour Nextdoor, qui est devenu un outil de connexion communautaire clé pour beaucoup.

En effet, au début de la pandémie, Nextdoor a connu une augmentation de 80 % du nombre d’utilisateurs, avec de plus en plus de personnes cherchant à se connecter avec les communautés locales afin de mieux soutenir leurs voisins et les entreprises locales. Les groupes Facebook ont ​​également connu une augmentation significative, et en mettant deux et deux ensemble, les quartiers pourraient être un outil puissant pour la connexion locale – tandis que Facebook ajoute également un nouvel élément « Giving Exchange », qui est vraiment une version plus systématique de « Acheter, échanger » local et Vendre les groupes.

C’est une extension logique, qui pourrait devenir un élément important. Déjà, 1,8 milliard de personnes utilisent les groupes Facebook chaque mois, dont beaucoup sont liés aux actualités et aux événements locaux, et avec un plus grand nombre de publications locales également obligées de fermer en raison de la pandémie, il semble probable qu’un nombre croissant de personnes deviendront désormais encore plus dépend de Facebook pour les nouvelles locales et la connexion.

Il sera alors intéressant de voir comment Neighbourhoods est adopté par les utilisateurs américains et comment Facebook cherche à maximiser l’utilisation et l’adhésion comme moyen de devenir un outil plus critique pour l’engagement local.

Ce qui conduit également à des questions sur les algorithmes de Facebook et sur la manière dont ils peuvent amplifier l’angoisse et la division. Nous devrons attendre et voir si le lancement plus large de Neighbourhoods conduit à des impacts similaires à plus petite échelle, mais c’est certainement un élément à surveiller, car Facebook cherche à étendre son influence à plus de niveaux d’interaction civique.

En plus de l’expansion des quartiers, Facebook a également annoncé une série d’initiatives caritatives pour Giving Tuesday, notamment :

Faire correspondre jusqu’à 8 millions de dollars en dons faits à des organisations à but non lucratif éligibles aux États-Unis Faire correspondre les collectes de fonds de sept créateurs Instagram, jusqu’à 50 000 $ chacun, grâce à Giving Tuesday Élargir la gamme d’organisations à but non lucratif pour lesquelles les gens peuvent collecter des fonds sur Instagram Organiser un tournoi Warzone sur Facebook Gaming, avec des fonds collectés allant à des œuvres caritatives choisies par les créateurs de jeux



Facebook organisera également à nouveau sa campagne #BuyBlack Friday, qui contribuera à collecter des fonds et à sensibiliser les entreprises appartenant à des Noirs.

«Aux États-Unis, les entreprises appartenant à des Noirs continuent d’être parmi les plus durement touchées par la pandémie, et cette saison des fêtes sera décisive pour beaucoup d’entre elles. Plus d’un tiers des entreprises appartenant à des Noirs américains prévoient de réaliser au moins la moitié de leur chiffre d’affaires annuel au cours des trois derniers mois de l’année.

L’émission #BuyBlack Friday sera diffusée tous les vendredis de novembre sur Facebook, tandis que Facebook partagera également diverses collections de guides cadeaux #BuyBlack Friday, qui seront disponibles tout au long du mois dans les onglets Facebook et Instagram Shop.

Facebook a également partagé cet aperçu de la façon dont les gens peuvent montrer leur soutien sur Giving Tuesday.

Alors que de nombreuses régions entrent maintenant dans une phase de reprise, les impacts de la pandémie se feront encore sentir pendant un certain temps, c’est pourquoi des initiatives comme Giving Tuesday sont importantes, car elles offrent plus d’occasions de mettre en évidence les causes et les besoins caritatifs qui nécessitent plus de concentration et attention.

Bien qu’il soit intéressant que Facebook utilise l’événement pour étendre le déploiement de Quartiers, ce qui pourrait également avoir des impacts négatifs. En utilisant une poussée plus positive pour l’expansion, cela pourrait masquer certains de ces effets moins souhaitables, et il sera intéressant de voir ce que le déploiement plus large signifie, à plus long terme, pour l’engagement de la communauté locale dans l’application.