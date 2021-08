Facebook étend Messenger avec des jeux de sondage, des cadeaux en espèces, des effets de message, plus

Facebook célèbre les 10 ans de son application Messenger autonome sur iPhone et Android avec une collection de nouvelles fonctionnalités pour célébrer. Les utilisateurs d’iMessage seront familiarisés avec quelques-unes de ces fonctionnalités, notamment l’envoi d’argent entre amis, les ballons virtuels et les effets de message pour le texte.

Pour commencer, Facebook s’essaye à une nouvelle catégorie de jeu appelée Poll Games. La fonction de sondage de Messenger inclura désormais une section pour les plus similaires où les amis peuvent répondre à des questions telles que « qui est le plus susceptible de se souvenir que cette fonctionnalité existe la semaine prochaine ? » etc.

Les utilisateurs de Messenger aux États-Unis peuvent désormais envoyer de l’argent via Facebook Pay via Messenger plus facilement grâce à l’intégration du calendrier des anniversaires de Facebook. Mon anniversaire est dans environ six semaines, mais je suis prêt à tester cette fonctionnalité en version bêta si quelqu’un veut l’essayer plus tôt. Ai-je mentionné qu’il y a un effet de ballons en plein écran ?

Facebook introduit également un nouveau thème d’anniversaire, effet AR, et oui, anniversaire Soundmoji (parce que c’est une chose):

Pour amplifier l’ambiance festive, essayez notre nouveau thème de chat d’anniversaire et notre « Messenger a 10 ans ! » spécialement organisé. paquet d’autocollants. Remplissez le ciel de ballons violets et bleus avec notre fond Birthday Balloon 360 et soufflez les bougies d’anniversaire avec notre effet Birthday AR. Vous pouvez également envoyer une chanson d’anniversaire entraînante Soundmoji et utiliser un effet de message pour ajouter une rafale de confettis à votre message de célébration ou même le terminer avec un arc.

Messenger bénéficiera également d’une nouvelle fonctionnalité d’effets de mots qui associe des mots à des emoji. Vous définissez le mot déclencheur dans votre chat, puis cet emoji fera un effet plein écran sur votre chat lorsqu’il sera utilisé. Pensez à iMessage déclenchant des ballons lorsque vous dites des félicitations, sauf qu’il est personnalisable. Les effets de mots ne sont pas prêts aujourd’hui, mais recherchez la nouvelle astuce dans une future mise à jour.

Enfin, Facebook facilite le partage des contacts Facebook avec des amis via le chat grâce à une nouvelle action Partager le contact. Cela rend le partage du profil d’un ami aussi simple que le partage d’une publication ou d’une photo. En savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités ici.

