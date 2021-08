Facebook étend ses efforts aux actualités locales grâce à l’expansion de sa plate-forme de newsletter Bulletin

Alors que la plate-forme de newsletter Bulletin de Facebook n’a pas encore été un grand succès, nous commençons à voir les premières graines de la façon dont cela pourrait devenir une considération beaucoup plus importante, et où la plate-forme oriente l’outil comme une option de connexion clé pour les créateurs et journalistes.

Aujourd’hui, Facebook a annoncé qu’il ajouterait 25 nouveaux journalistes locaux à son écurie de rédacteurs de Bulletin, alors qu’il se dirigeait vers un espace clé de croissance potentielle pour l’outil.

Comme expliqué par Facebook :

“En avril, nous avons annoncé un engagement de 5 millions de dollars pour soutenir les journalistes locaux indépendants intéressés à commencer ou à poursuivre leur travail sur Facebook Bulletin. Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager les 25 écrivains sélectionnés à partir du processus de candidature avec nos partenaires le Centre international des journalistes (ICFJ ) et l’Association nationale des journalistes hispaniques (NAHJ).”

Le financement provient du pool plus large de Facebook pour aider les publications locales, qui comprend un programme de subventions de 100 $ qu’il a annoncé pour «soutenir l’industrie de l’information» en mars de l’année dernière. Facebook a également annoncé aujourd’hui un nouveau million de dollars pour soutenir le journalisme local en Argentine.

L’expansion du Bulletin, cependant, est importante en ce qu’elle offre un nouveau débouché pour le journalisme local, qui a été considérablement touché par la pandémie. En effet, selon Poynter, plus de 85 salles de rédaction locales à travers les États-Unis ont fermé leurs portes au cours de la dernière année, les fermetures exacerbant un marché déjà difficile pour les nouvelles locales.

“Depuis 2004, environ 1 800 journaux ont fermé aux États-Unis. Le rythme des fermetures, jusqu’à présent, a été d’environ 100 par an.”

Avec la fermeture des magasins locaux, cela réduit l’intérêt relatif pour les promotions locales, ce qui réduit ensuite les principaux dollars publicitaires qui ont financé ces publications, dont une grande partie était déjà passée aux points de vente en ligne. Maintenant, la pandémie les a complètement écrasés, laissant de nombreuses régions sans aucune présence d’informations locales, ce qui est un coup dur pour l’engagement civique et communautaire.

Mais grâce à Bulletin, Facebook peut être en mesure de fournir une bouée de sauvetage, et si vous considérez également la portée massive de Facebook, il se pourrait bien que Facebook et Bulletin deviennent les principales sources d’information locales dans de nombreux domaines.

Ce qui, compte tenu des récentes expériences de diffusion d’informations sur Facebook, pourrait également être une préoccupation – mais le fait est que le public est déjà là, les gens se connectent déjà à Facebook tous les jours pour vérifier les derniers événements avec leur famille et leurs amis. Pourquoi ne pas leur fournir également du contenu d’actualités locales ?

Le meilleur indicateur de succès potentiel sur ce front est probablement la popularité des groupes Facebook. 1,8 milliard de personnes s’engagent dans des groupes Facebook chaque mois, tandis que plus de 38% des membres des groupes Facebook cherchent également à se connecter avec des personnes de leur région via l’outil.

Cela indique une opportunité majeure, qui pourrait faire de Facebook une considération encore plus importante, à plus d’un titre, pour la sensibilisation de la communauté locale, la connexion, la publicité et plus encore.

C’est pourquoi, au moins pour le moment, vous ne pouvez pas juger du succès ou de l’échec du projet Bulletin de Facebook. Lors du lancement, Facebook a partagé une gamme d’auteurs de premier plan qui avaient souscrit à l’option, dont Malcolm Gladwell et Tan France. Mais maintenant, il déplace de plus en plus l’attention sur des journalistes locaux plus petits.

Cela représente une opportunité majeure, profitant aux créateurs en offrant une autre alternative, tout en profitant également, principalement, à Facebook, avec plus d’engagement, plus d’utilisateurs de retour et plus de potentiel publicitaire grâce à des audiences locales de plus en plus actives.

Bien sûr, construire sur les plateformes de Facebook comporte toujours un niveau de risque. En février, Facebook a entièrement coupé tous les éditeurs d’informations australiens, petits et grands, de sa plate-forme dans le cadre d’un différend sur le partage des revenus avec les principaux acteurs. Cela a eu un impact bien plus important sur les petites publications que sur les grands médias au centre du débat et a rappelé ce qui peut arriver – que créer une audience sur Facebook signifie que Facebook possède alors cette portée.

Il existe des clauses supplémentaires à ce sujet intégrées dans la conception du Bulletin, mais cela reste une considération clé. Et si Facebook peut réussir cette nouvelle poussée et devenir un débouché clé pour les nouvelles locales, ce sera quelque chose à garder à l’esprit, à contre-courant du potentiel de croissance.

Mais cela ressemble à une autre façon pour Facebook de devenir encore plus influent et d’occuper une plus grande place dans la vie quotidienne des gens. Bientôt, si vous voulez des nouvelles locales, Facebook sera là où il se trouve, ce qui pourrait aider les gens à s’entrelacer encore plus dans le réseau social.