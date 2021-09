Facebook expérimente avec des éléments de contexte commercial supplémentaires dans l’affichage des publicités

in

Facebook teste une autre façon de fournir plus de contexte sur les promotions payantes, cette fois via un affichage à défilement horizontal d’informations supplémentaires sous l’affichage de l’image publicitaire.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, certains utilisateurs voient désormais des informations supplémentaires sur l’annonceur, telles que l’emplacement de l’entreprise, les enregistrements des utilisateurs et les abonnés à la page, sous le visuel publicitaire.

Cela pourrait être particulièrement bénéfique pour éliminer les escrocs qui cherchent à abuser des publicités Facebook à des fins néfastes. Vous pouvez acheter de faux abonnés, par exemple, mais il est plus difficile de falsifier les enregistrements physiques des entreprises, tandis que les données de localisation supplémentaires, désormais obligatoires pour les annonceurs dans certaines catégories, pourraient également mettre en évidence des publicités potentiellement trompeuses directement dans le flux.

Facebook expérimente des éléments de contexte publicitaire supplémentaires depuis 2016, après des révélations selon lesquelles des groupes basés en Russie avaient cherché à influencer les électeurs américains par le biais de campagnes publicitaires ciblées sur Facebook. Parmi ces changements, Facebook a mis en place des réglementations plus strictes concernant l’utilisation de publicités politiques et basées sur des problèmes, les utilisateurs pouvant désormais facilement accéder à plus d’informations sur l’annonceur finançant chaque promotion.

En plus de cela, Facebook a également ajouté plus de contexte à son « Pourquoi est-ce que je vois ça ? » des panneaux d’informations publicitaires, qui montrent comment chaque annonceur a ciblé chaque utilisateur et les moyens qu’ils ont utilisés pour obtenir leurs informations de ciblage.

Le principal avantage de ce nouveau test est l’immédiateté. Alors que Facebook a mis en place des mesures d’identification des publicités améliorées, ils s’appuient sur le fait que les gens en sont conscients, puis en tapant dessus, afin de glaner un contexte complet. Si Facebook peut supprimer cet élément et présenter les mêmes informations ou des informations similaires dans le flux, cela pourrait garantir que davantage d’utilisateurs sont mieux informés, ce qui pourrait aider à réduire l’impact de toute publicité qui leur est lancée à des fins politiques.

Cela semble être une bonne expérience, qui contribuera à ajouter une légitimité supplémentaire aux campagnes publicitaires. Et tandis que les petits annonceurs pourraient également être touchés (par exemple, un nombre de suivis plus petit réduisant la crédibilité), les avantages, en termes d’abus potentiel, pourraient être plus importants.

Nous devrons attendre et voir quels pourraient être les pleins impacts dans la pratique avant d’évaluer tout changement d’approche ou de stratégie. Nous avons demandé à Facebook plus d’informations sur le test et nous mettrons à jour si/quand nous recevrons une réponse.