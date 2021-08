Facebook explore l’intégration de fonctionnalités NFT dans son portefeuille Novi

in

Facebook envisage d’intégrer des fonctionnalités et des produits de jeton non fongible (NFT) dans son portefeuille Novi. Un rapport a annoncé cette nouvelle aujourd’hui, citant une divulgation de David Marcus, directeur de Facebook Financial (F2). Facebook serait en train d’explorer différentes manières d’entrer dans le NFT car il est bien placé pour entrer dans l’industrie en plein essor.

Selon le rapport, le portefeuille Novi est prêt à être utilisé. Cependant, Facebook a l’intention de le mettre en œuvre aux côtés du Diem stablecoin, qui n’a pas encore reçu le feu vert des principaux chiens de garde financiers aux États-Unis. Selon Marcus, le portefeuille Novi ne sera activé que sans Diem comme dernière ressource. Cela explique peut-être pourquoi l’équipe de Novi a décidé d’ajouter d’autres fonctionnalités au portefeuille en attendant que les régulateurs changent d’avis concernant Diem.

Expliquant pourquoi Facebook envisage d’ajouter des capacités NFT au portefeuille Novi, Marcus a déclaré que la société pensait que Novi pouvait maintenir NFT sans problème. Il a ajouté que Facebook pense qu’un portefeuille aussi bon que celui de Novi devrait être en mesure d’aider ses utilisateurs à adopter les NFT. Cependant, Marcus n’a pas approfondi les produits ou fonctionnalités NFT spécifiques que Facebook cherche à intégrer dans le portefeuille.

L’adoption du NFT continue de gagner du terrain

Cette nouvelle intervient alors que les grandes entreprises continuent d’adopter l’espace NFT. Par exemple, Visa a annoncé avoir rejoint l’engouement pour le NFT en achetant CryptoPunk #7610 pour 150 000 $ (109 458,75 £) en Ethereum (ETH/USD). Le responsable de la cryptographie du géant financier, Cuy Sheffield, a révélé que cet achat aiderait l’entreprise à comprendre les exigences en matière d’infrastructure que les marques mondiales doivent respecter avant de pouvoir acheter, stocker et utiliser un NFT.

Sheffield a ajouté que l’achat était le moyen pour Visa de soutenir les créateurs, les collectionneurs et les artistes dans l’espace NFT, et l’ajout de CryptoPunk # 7610 serait un ajout révolutionnaire à la collection de l’entreprise, qui a plus de 60 ans.

Visa a ajouté que les NFT peuvent devenir un puissant accélérateur pour l’économie des créateurs et abaisser la barrière à l’entrée pour les créateurs individuels afin de gagner leur vie grâce au commerce numérique. Selon la société, les NFT introduisent déjà une nouvelle forme de commerce social qui responsabilise à la fois les créateurs et les collectionneurs.

Pendant ce temps, les NFT accumulent continuellement de grosses sommes d’argent, et quelqu’un achète un EtherRock NFT pour 1,3 million de dollars US (0,95 million de livres sterling) lundi. Ces types d’achats ont vu OpenSea, le plus grand marché NFT, enregistrer un volume de paiement de 1 milliard de dollars (0,73 milliard de livres sterling) rien qu’en août.

OpenSea vient d’atteindre 1 milliard de dollars de volume de transactions pour le mois d’août jusqu’à présent. Et c’est toujours le jour 0 pour les NFT. – Devin Finzer (dfinzer.eth) (@dfinzer) 17 août 2021

Le post Facebook explore l’intégration des fonctionnalités NFT dans son portefeuille Novi est apparu en premier sur Invezz.