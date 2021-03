Facebook fait de son mieux pour contrer les dommages anti-vaccination causés par Facebook

Lundi, Facebook a révélé un plan visant à faire vacciner 50 millions de personnes, le dernier d’une série d’efforts de la société de médias sociaux pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et la désinformation qui a prospéré sur sa plate-forme. La campagne fait suite à des années de critiques dirigées contre Facebook pour ne pas en faire assez pour lutter contre les dangers du mouvement anti-vaccination.

Annoncé pour la première fois dans un message du PDG Mark Zuckerberg, les plans de Facebook incluent le lancement d’un outil pour aider les gens à trouver et à prendre rendez-vous avec les sites de vaccination locaux, à amplifier les informations de vaccination crédibles des responsables de la santé et à ajouter des étiquettes aux publications sur le coronavirus qui dirigent les gens vers des informations provenant de l’Organisation mondiale de la santé. La société étend également les chatbots officiels de WhatsApp pour aider les gens à s’inscrire aux vaccins et propose de nouveaux autocollants sur Instagram «afin que les gens puissent inspirer les autres à se faire vacciner». (WhatsApp et Instagram appartiennent à Facebook.)

En plus de tout cela, et peut-être plus critique, Facebook fait quelque chose qu’il déteste: limiter la diffusion de l’information. La société a également annoncé qu’elle réduirait temporairement la distribution de contenu des utilisateurs qui ont violé ses politiques de désinformation sur Covid-19 et les vaccins, ou qui continuent de partager du contenu que ses partenaires de vérification des faits ont démystifié. Comprendre ce qui est et ce qui n’est pas de la désinformation est une affaire délicate, et il est difficile de faire la différence entre des gens qui induisent délibérément les autres en erreur et des questions légitimes.

Ces efforts s’appuient sur les promesses déjà faites par Facebook. En février, Facebook a annoncé qu’il allait supprimer la désinformation anti-vaccination et utiliser sa plate-forme pour ce qu’il a appelé la plus grande campagne d’information sur la vaccination Covid-19 au monde, dont il a annoncé les débuts cette semaine. L’entreprise de médias sociaux s’est également associée à des chercheurs en santé publique pour découvrir les raisons de l’hésitation à la vaccination – et comment la combattre – grâce à des enquêtes sur la plate-forme.

Les critiques affirment que les efforts de Facebook ne suffisent pas à contrer l’énormité de la situation que la plate-forme elle-même a contribué à créer.

La rhétorique anti-vaccination a fleuri pendant des années sur la plate-forme, qui a fourni un espace sûr pour les groupes de désinformation sur les vaccins et a même recommandé de tels groupes aux utilisateurs. Et une grande partie du contenu qui pousse l’hésitation à la vaccination ne serait pas considérée comme de la désinformation, mais plutôt comme une opinion, donc les directives de Facebook ne l’interdiraient pas, selon David Broniatowski, professeur à l’Université George Washington qui étudie les communautés anti-vaccination.

«Les personnes qui s’opposent aux vaccinations ne font pas principalement des arguments basés sur la science ou des faits, mais sur des valeurs telles que la liberté de choix ou les libertés civiles», a déclaré Broniatowski à Recode. «Ce sont des opinions, mais des opinions très corrosives.»

Par exemple, un message disant « Je ne pense pas que les vaccins sont sûrs, n’est-ce pas? » ne serait probablement pas considéré comme de la désinformation, mais le ton peut être insidieux.

Facebook est conscient que de telles publications qui ne violent pas les règles de Facebook suscitent une hésitation à l’égard des vaccins, selon un nouveau rapport du Washington Post. «Bien que la recherche soit très précoce, nous craignons que les dommages causés par un contenu non-violant puissent être substantiels», cite l’histoire à partir d’un document interne de Facebook.

Bien que Broniatowski ait loué les initiatives de Facebook pour s’associer avec des organisations de santé et promouvoir des faits sur les vaccins, il pense que cela pourrait faire quelque chose de plus efficace: permettre aux responsables de la santé publique de cibler les groupes hésitants à la vaccination avec des arguments aussi convaincants que ceux poussés par les détracteurs des vaccins. Il a noté que l’hésitation à la vaccination était encouragée par une tranche relativement petite d’utilisateurs de Facebook avec une influence démesurée, et que de même, un petit groupe d’experts en santé publique pourrait être utilisé pour la combattre.

« Vous avez des acteurs très sophistiqués qui font un certain nombre d’arguments, tout ce qui restera, pour empêcher les gens de se faire vacciner », a-t-il déclaré. «Nous avons besoin d’une réponse plus nuancée qui réponde mieux aux préoccupations réelles des gens.»

Facebook n’a pas immédiatement répondu avec un commentaire.

Les personnes qui refusent de se faire vacciner ont un large éventail de raisons, selon les données publiées aujourd’hui par Delphi Group de l’Université Carnegie Mellon en partenariat avec Facebook. Parmi les personnes interrogées, 45% ont déclaré qu’elles éviteraient de se faire vacciner en raison de la peur des effets secondaires, et 40% ont fait état de préoccupations concernant la sécurité du vaccin. Des pourcentages plus faibles de répondants ont souligné la méfiance à l’égard des vaccins et du gouvernement. Répondre directement à ces préoccupations pourrait avoir un impact significatif sur la volonté des gens de se faire vacciner.

Facebook pourrait également s’assurer que ses efforts pour limiter la désinformation sur Covid-19 ne se limitent pas à sa dernière campagne de relations publiques, a déclaré à Recode Imran Ahmed, PDG du Center for Countering Digital Hate, dans un communiqué.

«Depuis la dernière annonce par Facebook de son intention de« réprimer »la désinformation anti-vaccins il y a plus d’un mois, presque aucun progrès n’a été réalisé», a déclaré Ahmed.

«Facebook et Instagram ne suppriment toujours pas la grande majorité des publications qui leur sont signalées pour contenir de dangereuses informations erronées sur les vaccins», a-t-il déclaré. «Les principaux super-diffuseurs de mensonges anti-vaccins sont toujours présents sur Instagram ou Facebook, malgré les promesses de les supprimer.»

Depuis son annonce d’interdiction de la désinformation sur les vaccins en février, la société a déclaré qu’elle avait supprimé 2 millions de contenus supplémentaires sur Facebook et Instagram. Reste à savoir si cela et les nouvelles mesures permettront à 50 millions de personnes supplémentaires de se faire vacciner.