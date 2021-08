Facebook ferme un projet d’analyse de l’impact de la désinformation dans les publicités politiques sur la plate-forme

in

Ce n’est pas un super look pour Facebook.

Plus tôt dans la semaine, Facebook a annoncé qu’il avait été contraint d’empêcher un groupe de chercheurs de NYU d’accéder aux données d’utilisation internes de Facebook, car l’équipe de NYU n’avait pas respecté les conditions d’utilisation de la recherche plus strictes de la plate-forme, qu’elle a mises en œuvre dans la foulée. du scandale Cambridge Analytica il y a quelques années.

Comme expliqué par Facebook :

“Pendant des mois, nous avons essayé de travailler avec l’Université de New York pour fournir à trois de leurs chercheurs l’accès précis qu’ils ont demandé de manière à protéger la confidentialité. Aujourd’hui, nous avons désactivé les comptes, les applications, les pages et l’accès à la plate-forme associés à Ad Observatory Project de NYU et ses opérateurs après nos tentatives répétées de mettre leurs recherches en conformité avec nos Conditions.”

Facebook a en outre noté que l’équipe de NYU, qui avait recherché la propagation de la désinformation via des publicités politiques sur la plate-forme en particulier, avait utilisé des “moyens non autorisés” pour accéder et collecter des données auprès des utilisateurs de Facebook, ce qui est en violation de ses conditions d’utilisation.

“Nous avons pris ces mesures pour arrêter le grattage non autorisé et protéger la vie privée des personnes conformément à notre programme de confidentialité en vertu de l’ordonnance FTC.”

Ce qui semble logique – personne ne veut une autre débâcle de Cambridge Analytica, et étant donné les conditions plus complexes imposées par la FTC, dans le cadre de sa punition de Facebook pour la fuite de données CA, bien sûr, Facebook tient à rester dans le règles et s’assurer qu’aucune utilisation abusive potentielle n’est autorisée.

Le problème est que la FTC n’a jamais imposé de telles conditions.

Comme la FTC l’a expliqué aujourd’hui, l’accord qu’elle a conclu avec la société “n’empêche pas Facebook de créer des exceptions pour la recherche de bonne foi dans l’intérêt public”.

Comme l’explique Samuel Levine, directeur par intérim du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, via une lettre ouverte au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg :

“J’écris au sujet de la récente insinuation de Facebook selon laquelle ses actions contre un projet de recherche universitaire mené par l’Observatoire de la publicité de NYU étaient requises par le décret de consentement de la société avec la Federal Trade Commission. Comme la société l’a reconnu depuis, cela est inexact. La FTC s’engage à protéger la vie privée des personnes et les efforts visant à protéger les pratiques publicitaires ciblées d’un examen minutieux vont à l’encontre de cette mission. »

Donc, si ce n’était pas à cause de l’ordonnance de la FTC, peut-être que Facebook était simplement très prudent – ou peut-être qu’il a simplement mal interprété la décision et qu’il va maintenant réactiver la recherche de NYU.

Ou, comme certains l’ont suggéré, peut-être que l’équipe de NYU était un peu trop près de révéler des découvertes potentiellement dommageables sur l’impact que les publicités Facebook peuvent avoir en ce qui concerne la diffusion de désinformation politique.

Comme indiqué, l’équipe de NYU s’est particulièrement concentrée sur la mesure des impacts des publicités politiques et des messages qu’elles présentent, ainsi que sur la manière dont les utilisateurs de Facebook y réagissent, mesurant essentiellement leur impact potentiel sur les résultats du vote.

À la suite de la campagne Trump, qui a armé les publicités Facebook grâce à l’utilisation de messages conflictuels chargés d’émotions, l’inquiétude est que les outils publicitaires avancés de Facebook puissent, entre de mauvaises mains, offrir un avantage significatif à ceux qui souhaitent plier la vérité en leur faveur, en ciblant les principales préoccupations et points faibles des gens avec des messages manipulatoires, voire carrément faux, qui peuvent ensuite être amplifiés à grande échelle.

Pour rappel, alors que Facebook vérifie les publications régulières sur sa plateforme, il ne vérifie pas les publicités politiques, une omission potentiellement flagrante dans son processus.

Afin de mesurer les impacts potentiels de cela, le projet NYU Ad Observatory a construit une extension de navigateur qui, une fois installée, collecte ensuite des données sur les publicités que chaque utilisateur est affichée sur Facebook, y compris des informations spécifiques sur la façon dont ces publicités ont été ciblées. . Ce processus, qui est quelque peu similaire à la façon dont Cambridge Analytica a collecté des données sur l’utilisation de Facebook, a effrayé Facebook, qui a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à l’équipe de NYU en octobre de l’année dernière, les appelant à la fermer. L’équipe de NYU a refusé, et alors que Facebook leur a permis de continuer à utiliser l’extension jusqu’à présent, The Social Network a réévalué, ce qui a conduit à cette dernière action pour les empêcher de collecter des données.

Pour être juste, Facebook dit que ces informations sont déjà disponibles via sa bibliothèque d’annonces, mais l’équipe de NYU dit que cela est incomplet et inexact dans certains cas, ne fournissant donc pas une vue complète des impacts potentiels.

Mais même ainsi, Facebook, dans l’ensemble, semble avoir raison, bien qu’il désigne à tort l’ordonnance de la FTC comme la cause principale (Facebook a presque immédiatement clarifié cette affirmation). Mais encore une fois, la préoccupation que beaucoup ont soulignée est que Facebook pourrait vraiment chercher à arrêter des données potentiellement peu flatteuses qui pourraient mettre en évidence le rôle qu’elle joue dans la diffusion de la désinformation, conduisant à des incidents comme les émeutes du Capitole et d’autres actes de dissidence politique.

Les données disponibles à ce jour montrent-elles donc que les publicités Facebook trompent le public ?

Il y a eu diverses analyses de l’ensemble de données disponibles de NYU, certaines montrant que Facebook ne parvient pas à étiqueter toutes les publicités politiques, malgré ses efforts accrus, et une autre montrant que Facebook autorise toujours la diffusion de certaines publicités utilisant un ciblage d’audience discriminatoire, même si cela supprimé ces catégories de son ciblage.

L’ensemble de données de NYU a également révélé des informations plus avancées sur la façon dont les politiciens cherchent à cibler des publics spécifiques, comme le rapporte Bloomberg :

« Par exemple, le [NYU dataset] a révélé que Jon Ossoff, un démocrate géorgien, ciblait les utilisateurs de Facebook qui s’intéressaient à des sujets tels que l’ancien président Barack Obama, le comédien Trevor Noah et le magazine Time lors de sa campagne pour le Sénat américain. Son adversaire, l’ancien sénateur républicain David Perdue, a ciblé les utilisateurs qui ont aimé l’émission de Sean Hannity sur Fox News.”

Cette information supplémentaire pourrait s’avérer inestimable pour apprendre comment les candidats politiques peuvent se concentrer sur des publics spécifiques et comment cela peut modifier leur réponse – ce qui est un élément clé pour ensuite développer des moyens d’arrêter leur utilisation abusive et d’éviter la manipulation des messages à l’avenir.

Il semble donc que Facebook devrait permettre au projet de se poursuivre, surtout compte tenu des impacts de la désinformation sur le déploiement actuel du vaccin COVID. Mais il est décidé de le fermer.

Est-ce utile, dans l’ensemble? Probablement pas, mais cela pourrait aider Facebook à protéger sa réputation, même avec le coup de presse qu’il prend maintenant pour couper leur accès.

En fin de compte, cependant, nous n’avons pas de réponses définitives. Bien sûr, l’équipe de NYU dispose désormais d’un ensemble de données assez important à analyser, qui pourrait encore révéler des tendances dangereuses à surveiller et à atténuer à l’avenir. Mais plus de transparence est la clé pour éliminer la propagation de faux récits et semer des complots dangereux et d’autres contrevérités dans le public votant.

Facebook, idéalement, devrait vouloir y contribuer et apprendre des résultats. Mais soit c’est trop risqué, compte tenu de l’accès aux données des utilisateurs qu’il nécessite, soit c’est trop dommageable, avec Facebook qui pourrait finir par avoir l’air bien pire en conséquence.

Nous ne connaissons pas la raison définitive, mais comme indiqué, pour le moment, ce n’est pas le meilleur look pour The Social Network.