Facebook fournit de nouveaux conseils sur la façon de définir des limites dans Messenger pour éviter les interactions nuisibles

La messagerie devenant un outil de connexion encore plus important au cours de la dernière année, cela a également augmenté les interactions négatives dans les applications de messagerie et les échanges nuisibles, qui peuvent avoir des impacts mentaux et émotionnels importants, intentionnels ou non.

Dans cet esprit, Facebook a récemment travaillé avec la psychologue Dr. Linda Papadopoulos pour établir un nouveau cadre conçu pour aider les utilisateurs à établir des limites saines pour leurs interactions DM et à éviter les discussions potentiellement préoccupantes – ce qui, en réalité, est une information clé pour tout utilisateur de messagerie. .

Comme vous pouvez le voir dans ce diagramme d’arbre de décision, la vue d’ensemble de Facebook décrit comment les utilisateurs peuvent identifier les interactions concernant les interactions et quand ils doivent prendre du recul. L’aperçu indique également les différents outils de Messenger, y compris ses fonctions de blocage et de rapport, établissant un processus simple pour aider les utilisateurs à mieux gérer ces situations.

Comme expliqué par Messenger :

« Parfois, les gens peuvent dépasser nos limites en ligne, qu’ils le veuillent ou non. Pour repérer les signes avant-coureurs, le Dr Papadopoulos déclare : « Cela peut sembler basique, mais vérifiez votre propre température – comment je me sens ? Suis-je anxieux ? Est-ce que je remarque que mes sentiments changent ? Si vous vous sentez un peu plus mal dans votre peau chaque fois que vous parlez à une certaine personne – ou si même penser à parler à cette personne vous rend anxieux – c’est un énorme signal d’alarme.

Les informations pourraient être particulièrement utiles pour les jeunes utilisateurs, qui dépendent actuellement de ces outils pour maintenir une connexion sociale, dans le cadre des mandats de distanciation sociale en cours. Il peut parfois être plus difficile pour ces utilisateurs d’identifier ces risques et préoccupations, et en fournissant un cadre clair, qui pourrait aider à atténuer le stress indésirable et la détresse, via ces applications.

Comme indiqué, Facebook met également en évidence ses divers outils qui peuvent être utilisés pour réduire la tension, comme la désactivation du statut actif pour réduire l’attente d’une réponse immédiate, ou la modification de vos contrôles de livraison pour décider qui accède à votre dossier de demande de message et qui ne peut pas envoyer de message. vous du tout.

« Si vous devez prendre des mesures pour réaffirmer ces limites, vous pouvez :

Signalez un message que vous avez reçu si vous pensez qu’il va à l’encontre des normes de la communauté Messenger. Pour aller plus loin, vous souhaiterez peut-être bloquer un contact, afin qu’il ne puisse plus vous joindre du tout. Et ne vous inquiétez pas, Messenger ne leur dira pas que vous les avez bloqués ou signalés.

Encore une fois, au milieu d’une dépendance accrue aux outils de connexion numérique et des récentes révélations sur les impacts mentaux que de telles interactions peuvent avoir, il vaut la peine de prendre note de ces conseils et de s’assurer que vous et votre famille maîtrisez le numérique et connaissez les outils disponibles. et options.

Vous pouvez télécharger une version plus grande du graphique de l’arbre de décision ici.