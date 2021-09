Facebook fournit un aperçu mis à jour de ses directives de vérification pour Facebook et Instagram

Avec Twitter qui a récemment mis à jour ses directives de vérification et Instagram facilitant pour le grand public la demande de vérification de profil dans l’application, Facebook a aujourd’hui fourni un nouvel aperçu de son approche de la vérification, et qui, exactement, se qualifie pour la coche bleue dans ses applications.

Tout d’abord, Facebook clarifie exactement ce que représente sa coche de vérification :

« À la base, la vérification est un moyen pour les gens de savoir que les comptes notables qu’ils suivent ou recherchent sont exactement qui ils disent être. C’est un moyen pour les gens de savoir quels comptes sont authentiques et remarquables. Les badges de vérification ne sont pas une approbation de notre part et nous ne les considérons pas non plus comme un symbole d’importance. »

Cela a été une source de consternation chez Twitter, qui, au cours de l’année dernière, a travaillé pour rétablir ce que signifie réellement son marqueur de vérification, après que certains aient confondu la coche avec un niveau d’approbation de l’entreprise elle-même.

Ici, Facebook précise que sa coche de vérification n’est pas cela – c’est un marqueur de comptes notables basé sur des critères spécifiques. Ce qu’il cherche à expliquer davantage dans cet aperçu

En termes simples, afin de se qualifier pour la vérification sur Facebook et/ou Instagram :

Votre compte doit représenter une personne réelle, une entreprise ou une entité enregistrée. Votre compte doit être la présence unique de la personne ou de l’entreprise qu’il représente. Les entités notables (par exemple les animaux de compagnie ou les publications) sont également éligibles Un seul compte par personne ou entreprise peut être vérifié, à l’exception des comptes spécifiques à une langue Votre compte doit être public et comporter une biographie, une photo de profil et au moins une publication Votre compte doit représentent une personne, une marque ou une entité bien connue et très recherchée.

La dernière partie est le point d’achoppement clé pour beaucoup – bien que vous puissiez être un influenceur dans votre communauté, ou que vous ayez construit une forte présence sur les réseaux sociaux, les qualificatifs ici (“bien connu” et “très recherché”) suppriment certains des l’ambiguïté autour de qui se qualifie et qui ne le fait pas.

Vous ne pouvez pas simplement avoir un large public, vous devez avoir un niveau de présence ou de statut médiatique, que l’équipe d’évaluation de Facebook peut ensuite vérifier pour déterminer votre éligibilité à la tique.

Bien que Facebook ait ajouté quelques considérations supplémentaires :

« Nous vérifions les comptes qui figurent dans plusieurs sources d’information. Nous ne considérons pas le contenu payant ou promotionnel comme une source d’information. Sur Instagram et Facebook, nous avons récemment élargi notre liste de sources d’information pour inclure des médias plus diversifiés, y compris ceux d’autres médias noirs, LGBTQ +, Latinx, ainsi que d’autres médias du monde entier, par exemple.

Facebook a donc ajouté plus de points de publication qui peuvent être pris en compte dans ce processus, afin d’étendre l’accès à la vérification à des porte-parole importants dans un plus large éventail de communautés. Mais encore, le qualificatif clé reste les mentions dans les médias et la reconnaissance par les médias en tant que personne pertinente.

Alors, qu’est-ce que la vérification vous donne réellement, si vous êtes admissible ?

Une chose qu’il ne fournit pas est une portée ou une priorité supplémentaire :

« Être vérifié ne signifie pas que votre contenu est favorisé par nos systèmes en termes d’endroit où votre contenu apparaît. »

Bien sûr, la plupart des personnes vérifiées sont célèbres, donc leur contenu, basé sur les signaux d’engagement, finit par apparaître de toute façon plus en évidence dans la plupart des applications. Mais Facebook indique clairement ici qu’il n’accorde aucune priorité supplémentaire à ces comptes dans le classement, en fonction du statut de vérification.

Donc, si vous espériez « battre l’algorithme » en obtenant la coche bleue tant vantée, techniquement, cela n’aura aucun impact.

Facebook note également que les comptes vérifiés ne peuvent pas changer le nom de leur compte ou transférer cette vérification sur une personne ou une entité différente, alors qu’il fonctionne également pour détecter ceux qui vendent des comptes vérifiés à d’autres.

“Nous effectuons des balayages réguliers à la fois sur et hors de la plate-forme pour trouver et supprimer les acteurs malveillants d’Instagram.”

Avec tout cela à l’esprit, il y a clairement des avantages à avoir la coche bleue, si vous êtes admissible, et Facebook note également que cela s’efforce de rendre la coche plus visible sur la plate-forme, ce qui facilite l’identification des publications et des commentaires à partir de pages et de profils notables. .

Le fait d’avoir ce niveau d’assurance supplémentaire offre un avantage évident, mais Facebook s’efforce de fournir un aperçu plus clair et consolidé de qui est admissible à la marque, pourquoi il est admissible et comment ceux qui répondent à ces exigences peuvent obtenir une coche bleue.

Il y a des exigences assez strictes ici, mais vraiment, il devrait y en avoir, car s’il n’y en avait pas, alors le marqueur lui-même perdrait son sens, et il n’aurait pas la même valeur qu’il a actuellement.

C’est pourquoi les escrocs essaient toujours de mettre la main sur les comptes avec une coche bleue, et pourquoi chaque application est toujours inondée d’applications. Il devrait y avoir des repères difficiles à atteindre, car cela garantit que la valeur du marqueur reste élevée et ne reconnaît que les membres de la communauté vraiment remarquables au sein de chaque application.

Cela pourrait signifier que vous n’êtes personnellement pas admissible (et moi aussi), mais la raison pour laquelle ce marqueur a une signification est que Facebook a de telles exigences en place.

Vous pouvez en savoir plus sur l’approche de vérification mise à jour de Facebook ici et ici.