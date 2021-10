Facebook gagne 9 milliards de dollars alors que le lanceur d’alerte comparaît devant les députés et que des documents sont divulgués | Monde | Nouvelles

Facebook a enregistré 9,2 milliards de dollars de bénéfices (environ 6,5 milliards de livres sterling) au cours des trois mois précédant septembre, a révélé son dernier rapport sur les résultats trimestriels. En comparaison, l’entreprise a réalisé un bénéfice de 7,8 milliards de dollars au cours de la même période l’année dernière.

Malgré l’augmentation de ses bénéfices, le géant des médias sociaux s’est retrouvé face à de plus en plus de critiques ces dernières semaines.

L’ancienne chef de produit Facebook, Frances Haugen, 38 ans, a comparu hier devant les députés et les Lords au comité conjoint du projet de loi sur la sécurité en ligne.

Mme Haugen a déclaré au comité: « Facebook n’a pas voulu accepter que même de petits éclats de profit soient sacrifiés pour la sécurité. »

Elle a ajouté que Facebook « aggrave incontestablement la haine ».

Cependant, elle a également visé l’une des sociétés sœurs de Facebook.

Haugen a déclaré qu’Instagram, qui a été racheté par Facebook en 2012, était « plus dangereux que d’autres formes de médias sociaux ».

« Instagram parle de comparaison sociale et de corps… de mode de vie des gens, et c’est ce qui finit par être pire pour les enfants », a-t-elle déclaré au comité.

Mme Haugen, qui travaillait auparavant pour Google et Pinterest, a suggéré que Facebook devrait embaucher 10 000 ingénieurs supplémentaires pour travailler sur la sécurité.

Selon NBC News, l’analyste principale du cabinet d’études eMarketer, Debra Aho Williamson, a déclaré : « Facebook fait face au plus grand déluge de presse négative qu’il ait jamais connu, et il y a certainement plus à venir.

« Mais pour l’instant, l’image des revenus de Facebook est aussi bonne qu’on peut s’y attendre. »