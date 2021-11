Facebook Gaming bat YouTube Gaming pour des heures de visionnage au troisième trimestre [Infographic]

Alors que Facebook s’efforce de reconquérir les jeunes utilisateurs, dans le but de maximiser le potentiel de sa nouvelle poussée de métaverse, les dernières statistiques de StreamLabs lui donneront certainement une raison supplémentaire d’être optimiste, dans au moins un aspect clé.

Selon les dernières données de StreamLabs, Facebook Gaming a dépassé YouTube Gaming en termes d’heures de visionnage au troisième trimestre, la première fois que l’élément de jeu de Facebook suscite plus d’intérêt que YouTube.

Comme expliqué par StreamLabs :

« Bien qu’une partie de cela puisse être attribuée à la popularité de Facebook Gaming auprès du public international, ils ont également été occupés à améliorer la fonctionnalité de diffusion en direct de sa plate-forme. »

Streamlabs souligne spécifiquement l’ajout récent de Facebook au co-streaming, qui permet aux utilisateurs de diffuser avec un autre partenaire de jeu, les téléspectateurs pouvant alors choisir leur point de vue sur l’action, ainsi que l’expansion continue de son programme de monétisation des créateurs de jeux Level Up.

Mais Facebook gagne le plus clairement en se concentrant sur les marchés internationaux des jeux, avec une seule des dix premières chaînes de jeux Facebook principalement anglophone. C’est devenu un autre élément clé du plan de croissance de Facebook, utilisant son échelle massive pour stimuler ses divers éléments sur des marchés mal desservis, et cela pourrait être un moyen de stimuler Facebook Gaming également et d’en faire un élément central de son prochain niveau.

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de noter l’essor constant de Facebook Gaming. Vous pouvez consulter le rapport complet de StreamLabs ici, ou jeter un œil à l’aperçu infographique ci-dessous.