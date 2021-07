Facebook Gaming est désormais disponible pour les utilisateurs iOS via une application Web en raison de la politique de l’App Store

En raison des limitations entourant la distribution des services de jeux en nuage sur l’App Store, Facebook propose son service de jeux aux utilisateurs iOS via une application Web progressive à partir d’aujourd’hui, rapporte The Verge.



Les directives d’Apple sur l’App Store n’autorisent pas l’apparition d’applications basées sur des jeux en nuage sur la plate-forme, sauf si les développeurs soumettent chaque application proposée dans le service individuellement pour examen. La limitation a été un point de discorde important entre Apple et Facebook, et Microsoft, qui ont tous deux des services de jeux en nuage.

Dans une déclaration à The Verge, le vice-président des jeux de Facebook, Vivek Sharma, a déclaré que la société était parvenue à la même conclusion que d’autres, comme Microsoft, selon laquelle proposer des jeux en nuage aux utilisateurs iOS via une application Web était le seul moyen possible. Le vice-président a également critiqué les directives d’Apple, affirmant qu’elles “détruisent l’objectif du cloud gaming”.

“Nous sommes arrivés à la même conclusion que les autres : les applications Web sont la seule option pour diffuser des jeux en nuage sur iOS pour le moment”, a déclaré le vice-président des jeux de Facebook, Vivek Sharma, à The Verge dans un communiqué. “Comme beaucoup l’ont souligné, la politique d’Apple d'”autoriser” les jeux en nuage sur l’App Store ne permet pas grand-chose. L’exigence d’Apple pour que chaque jeu en nuage ait sa propre page, passe en revue et apparaisse dans les listes de recherche défaites le but du jeu en nuage. Ces obstacles empêchent les joueurs de découvrir de nouveaux jeux, de jouer sur plusieurs appareils et d’accéder instantanément à des jeux de haute qualité dans les applications iOS natives, même pour ceux qui n’utilisent pas les appareils les plus récents et les plus chers. “

Plus tôt en juin, Microsoft a mis Xbox Cloud Gaming à la disposition des utilisateurs d’iOS via Safari. Par rapport aux applications normales disponibles au téléchargement via l’App Store‌, les applications Web sont très limitées en fonctionnalités, ne pouvant pas envoyer de notifications aux utilisateurs, tirer parti du matériel d’un appareil et sont plus difficiles à trouver pour les utilisateurs.