Facebook Gaming ouvre une bibliothèque musicale sous licence à plus de créateurs

Facebook Gaming ouvre sa bibliothèque musicale sous licence à davantage de créateurs.

Le service s’est associé à Universal Music Group, Sony Music Entertainment et Warner pour créer une vaste bibliothèque de musique de fond sans droit d’auteur sur Facebook Gaming. Cette bibliothèque n’était auparavant accessible qu’aux personnes ayant le statut de partenaire.

Mais maintenant, Facebook l’ouvre aux streamers du niveau Level Up – l’équivalent d’un affilié Twitch. Cela permet à plus de 100 000 créateurs d’accéder à une nouvelle musique de fond pendant les diffusions. Cela arrive à un moment crucial où les créateurs quittent Twitch pour des alternatives comme YouTube et Facebook Gaming.

“Nous testons depuis septembre dernier, et c’est conforme à ce que veut l’industrie de la musique”, a déclaré à Gamesbeat le directeur des partenariats mondiaux de jeux de Facebook, Renato Olivalves. « Cela permet aux communautés de diffuser du contenu en direct et d’utiliser la musique comme un élément essentiel de l’engagement en direct avec la communauté. »

Les créateurs de contenu qui s’appuient sur des jeux de streaming en direct et d’autres contenus sont confrontés à un champ de mines de problèmes. Les grèves pour atteinte aux droits d’auteur peuvent arriver par vagues de milliers, entraînant une perte de revenus et une éventuelle interdiction de la plate-forme.

Twitch a créé l’outil « Soundtrack by Twitch » pour donner aux créateurs un accès à de la musique libre de droits à jouer pendant leurs diffusions. Mais de nombreuses organisations de l’industrie musicale ont accusé Twitch de détourner l’attention au lieu de s’attaquer de front à ses problèmes de contrefaçon de musique.

Twitch est également confronté à la pression de ses créateurs de contenu pour en faire plus pour eux. Certains créateurs pensent que Twitch facilite les campagnes de harcèlement organisées contre les communautés marginalisées. Cela a conduit à la grève #ADayOffTwitch, qui a eu lieu le 1er septembre.

Le jour de la grève, le nombre de téléspectateurs simultanés sur Twitch a culminé à 3,4 millions. C’est environ 400 000 téléspectateurs de moins que le même jour la semaine précédente. C’était le deuxième pire jour de Twitch en un mois. Le nombre total de streamers était également inférieur, avec seulement 119 000 créateurs de contenu ce jour-là.