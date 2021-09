Facebook implémente un ciblage publicitaire plus automatisé pour contrer la perte de données via la mise à jour ATT d’Apple

Alors que les impacts de la nouvelle mise à jour du suivi des applications d’Apple se répercutent toujours sur le secteur de la publicité numérique, Facebook s’efforce de contrer les impacts de la perte de données partout où il le peut, afin de s’assurer que ses produits publicitaires continuent de générer des résultats solides, malgré une connaissance moindre de l’audience à continue.

Les impacts complets de la mise à jour ATT évoluent toujours, nous ne savons donc pas ce que cela signifiera pour la portée de l’audience et la précision du ciblage en général, mais de nombreux acheteurs de médias se tournent maintenant vers des options de ciblage d’audience plus automatisées, Facebook et Google poussant également les spécialistes du marketing vers leurs outils d’apprentissage automatique pour aider à maximiser la réponse basée sur des estimations et des prédictions.

C’est vers quoi Facebook se dirige avec ce changement – dans le cadre de sa dernière mise à jour de l’API, Facebook a inclus cette note :

« Pour aider les annonceurs à trouver des opportunités supplémentaires qui n’étaient pas disponibles à l’origine pour eux, lorsque les annonceurs tirent parti du ciblage détaillé et optimisent les conversions, les événements de valeur ou d’application en utilisant l’objectif de conversions, ils seront automatiquement inclus dans l’extension du ciblage. »

L’extension du ciblage permet aux algorithmes publicitaires de Facebook de diffuser vos publicités à un public potentiel plus large que ceux qui correspondent à vos sélections de ciblage publicitaire spécifiques.

« Vous pouvez utiliser cette option lorsque vous souhaitez que nous diffusions votre annonce à d’autres personnes qui, selon nous, vous obtiendraient des résultats plus importants et/ou moins chers. Notre système implémente l’expansion du ciblage lorsqu’il détermine que cela pourrait améliorer les performances. »

Ainsi, le système de Facebook peut détecter que vos annonces obtiendraient une meilleure réponse si elles étaient diffusées auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs en dehors de la portée de votre ciblage, et il affichera ensuite vos annonces en fonction de ses propres estimations, même si ces personnes ne correspondent pas aux groupes qui vous avez explicitement sélectionné.

Il y a quelques réserves importantes à cela, notamment que l’extension du ciblage ne s’applique pas aux options de ciblage géographique, d’âge ou de sexe. Donc, si vous souhaitez toucher les femmes âgées de 25 à 30 ans dans le Delaware, vos annonces ne seront toujours diffusées que pour ce sous-ensemble. Mais dans ce cadre, s’il y a d’autres personnes pour lesquelles Facebook pense que vos publicités pourraient être utiles, en dehors d’autres intérêts ou qualificatifs que vous avez sélectionnés, cela peut automatiquement aller au-delà de vos paramètres d’affichage.

Est-ce une bonne chose?

En fait ça dépend. Certains acheteurs d’annonces et spécialistes du marketing auraient des sous-ensembles très spécifiques qu’ils souhaitent cibler, et ils pourraient tirer profit de la capacité de garder leurs annonces ciblées sur des intérêts spécifiques – et ils pourraient ne pas obtenir la valeur que Facebook projette d’élargir leur audience. Mais d’autres fois, faire confiance à l’automatisation de Facebook pourrait donner de bien meilleurs résultats – et comme indiqué, avec moins de données avec lesquelles travailler, Facebook s’efforce d’améliorer la compréhension de son système pour diffuser des publicités aux bons utilisateurs, même sans les informations complètes auxquelles il a eu accès. à précédemment.

Fondamentalement, les systèmes de ciblage publicitaire de Facebook deviennent beaucoup plus intelligents, mais ils ne seront pas infaillibles non plus. Vous supposeriez, étant donné que Facebook en fait désormais la valeur par défaut, qu’il offrira de meilleurs résultats pour la plupart des marques, mais cela pourrait finir par avoir un impact sur les petites entreprises, en particulier, en les empêchant de maintenir leur ciblage aligné sur leurs intérêts choisis.

Dans tous les cas, il est déjà en place : l’extension du ciblage sera désormais ajoutée par défaut à la plupart des campagnes basées sur les conversions, et dans de nombreux cas, vous ne pourrez pas vous désinscrire. Vous pourrez toutefois exclure certaines audiences de l’option du gestionnaire de publicités si vous souhaitez conserver un contrôle spécifique sur votre audience.

Vous pouvez en savoir plus sur l’extension du ciblage ici.