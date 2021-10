Facebook impose des restrictions plus strictes sur la désinformation sur les vaccins ciblant les enfants

Tout comme la FDA a officiellement approuvé le vaccin COVID-19 de Pfizer pour les enfants âgés de cinq à 11 ans, Meta, la toute nouvelle identité de Facebook, a annoncé qu’elle déployait des politiques plus strictes pour la désinformation sur les vaccins ciblant les enfants (via Engadget). La plate-forme avait auparavant imposé des restrictions sur la désinformation sur le vaccin COVID-19 à la fin de 2020, mais n’avait pas de politiques spécifiques aux enfants.

Meta indique dans un nouveau billet de blog qu’il s’associe aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour supprimer les contenus préjudiciables liés aux enfants et au vaccin COVID-19. Cela inclut tous les messages qui impliquent que le vaccin COVID-19 est dangereux, non testé ou inefficace pour les enfants. De plus, Meta fournira des rappels d’alimentation en anglais et en espagnol indiquant que le vaccin a été approuvé pour les enfants, et fournira également des informations sur les endroits où il est disponible.

Photo par Facebook

Meta note qu’il a supprimé un total de 20 millions d’informations erronées sur le COVID-19 et les vaccins de Facebook et d’Instagram depuis le début de la pandémie. Ces chiffres sont en contradiction avec ce que nous avons vu dans les documents internes divulgués de Facebook – les Facebook Papers ont clairement montré à quel point la plate-forme n’était pas préparée à la désinformation liée au vaccin COVID-19. Si Facebook était mieux préparé, il aurait peut-être lancé des campagnes pour lutter contre la désinformation plus tôt dans la pandémie, à la fois pour les enfants et les adultes, supprimant éventuellement davantage de faux contenus.