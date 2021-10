Facebook, Instagram et WhatsApp Being Down attirent les mèmes et les tweets les plus drôles

Facebook, Instagram et WhatsApp se sont tous effondrés lundi, provoquant des centaines de mèmes sur Twitter. Alors que Facebook et ses produits ont été en panne dans le passé, la panne de lundi était un peu différente car elle est survenue quelques heures seulement après que 60 minutes de CBS News a présenté une interview avec la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen. Dans son interview, Haugen a affirmé que Facebook est conscient que ses plateformes sont utilisées pour diffuser de la désinformation, de la haine et de la violence qui ont toutes eu des conséquences réelles dans le monde entier. La semaine dernière, Haugen a publié des documents aux régulateurs et au Wall Street Journal, avant son témoignage devant un sous-comité du Sénat américain mardi.

“Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible, et nous nous excusons pour tout inconvénient”, a déclaré Facebook lundi, dans un communiqué qui a été publié sur son rival Twitter.

Le directeur de la technologie de Facebook, Mike Schroepfer, a également publié une mise à jour sur Twitter lundi après-midi alors que la panne entamait sa quatrième heure. “Sincères excuses à tous ceux qui sont touchés par les pannes des services Facebook en ce moment”, a écrit Schroepfer. « Nous rencontrons des problèmes de réseau et les équipes travaillent aussi vite que possible pour déboguer et restaurer le plus rapidement possible. »

Dans le passé, les pannes de Facebook ont ​​rarement duré aussi longtemps. Certains experts en sécurité ont noté qu’un système de noms de domaine (DNS) pourrait être une raison possible de la panne, rapporte CNN Business. ThousandEyes, la division d’analyse Internet de Cisco, a noté vers 13 h HE que les “serveurs de noms DNS faisant autorité de Facebook sont devenus inaccessibles à ce moment-là”. Pendant la panne, Facebook.com a été complètement inaccessible. WhatsApp et Instagram étaient disponibles, mais les utilisateurs ne pouvaient pas envoyer de nouveaux messages ou publier de nouvelles images.

Depuis le début de la panne, les utilisateurs de Twitter du monde entier ont sauté sur l’occasion de faire des blagues. Les marques se sont amusées, tout comme de nombreuses célébrités. Voici un aperçu de certains des mèmes et tweets les plus drôles inspirés par la panne.

« Que faites-vous de votre temps libre ? »

Ce moment où #Instagram et #Facebook tombent en panne… On a de la chance d’avoir encore Twitter ! Que fais-tu de ton temps libre ? #arthurPBS pic.twitter.com/MDAKdkym8c – Arthur Read (@arthurpbs) 4 octobre 2021

“Bienvenue sur Twitter pour les personnes qui ont réalisé qu’Instagram est en panne ! Nous sommes tous encore en colère ici. Quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré mais qui déteste apparemment tout de vous sera bientôt en DM”, a écrit le comédien Aaron Gillies.

« Apocalypse Internet ? »

regardez en direct sur instagram et facebook pic.twitter.com/tOgdSU4PWR – New Jersey (@NJGov) 4 octobre 2021

“Instagram, Facebook et WhatsApp en panne… les gens disent que leur TikTok et Twitter ne fonctionnent pas non plus maintenant… L’APOCALYPSE INTERNET ???” a écrit une personne, faisant référence à des rapports isolés selon lesquels d’autres plateformes de médias sociaux ne fonctionnaient pas.

