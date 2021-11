Facebook, Instagram semblent être en panne pour certains utilisateurs ; les mèmes commencent à affluer sur Twitter

Plus tôt en octobre, Facebook a subi l’une de ses plus longues pannes au cours desquelles toute sa suite d’applications et de services, y compris WhatsApp, s’est déconnectée pendant des heures (. Photo)

Facebook et Instagram semblent être en panne pour certains utilisateurs dans le monde, y compris en Inde. Les utilisateurs se tournent vers le site de micro-blogging Twitter pour partager des problèmes, dont la plupart semblent être centrés sur la messagerie.

Il semble que les DM Messenger et Instagram connaissent une sorte de panne. Les applications Instagram et Facebook semblent bien fonctionner pour les utilisateurs. Certains utilisateurs signalent également des problèmes avec le dernier statut actif vu sur Instagram.

Selon Downdetector, la panne a commencé vers 12h IST.

Il s’agit notamment de la première panne de ce type après que Facebook a annoncé sa grande restructuration d’entreprise, en changeant son nom en Meta. Le géant des médias sociaux n’a pas encore reconnu le problème.

Plus tôt en octobre, Facebook a souffert de l’une de ses plus longues pannes au cours desquelles toute sa suite d’applications et de services, y compris WhatsApp, s’est déconnectée pendant des heures.

Voici comment Twitter a réagi à la nouvelle panne :

Twitter s’efforce pendant qu’insta se fait encore applaudir #instagramdown pic.twitter.com/n4qDAcJXi5 — ???????????????????????????? (@PapaKoalaYT) 3 novembre 2021

#instagramdown #instagramisdown

Moi après avoir passé 10 minutes à basculer entre le WiFi et les données pic.twitter.com/8EH5zf8aKN – Magnifico Marta (@MeatyXtra) 3 novembre 2021

Instagram à nouveau !!!????#instagramdown pic.twitter.com/1dAy51zTaJ – Rovin Singh Verma (@RovinSinghVerma) 3 novembre 2021

Tout le monde ouvre Instagram réalisant que c’est à nouveau en panne #instagram #instagramdown pic.twitter.com/fg1yos88nm – Mike ???????? (@Mike_t_orres) 3 novembre 2021

Les gens viennent sur Twitter pour vérifier si Instagram est à nouveau en panne #instagramdown

pic.twitter.com/6bjtABIh5r – Troll (@Trollface_T__T) 3 novembre 2021

Je regarde mon message en attendant qu’il soit envoyé sans savoir qu’Instagram est en panne #instagramdown pic.twitter.com/lNUemdNi0b – 2et (suivant) (@DaReal2ET) 3 novembre 2021

Mes DM Instagram en ce moment#instagramdown pic.twitter.com/Q1N6No2Wg3 – kshitij walia (@therealkshitij) 3 novembre 2021

Tout le monde sur Instagram/Facebook essaie de savoir si Instagram est en panne ou s’il s’agit simplement de son routeur :#InstagramDown #facebookdown pic.twitter.com/AAlglMuWnS – Magnifico Marta (@MeatyXtra) 3 novembre 2021

