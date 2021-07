Facebook, Instagram, WhatsApp déploient de nouvelles fonctionnalités pour suivre les Jeux Olympiques

Alors que la fièvre des Jeux olympiques s’empare du monde et qu’il existe une forte demande pour divers types de contenu et d’informations permettant aux fans de garder un œil sur leurs équipes, joueurs et événements préférés, Facebook et les deux plateformes qui lui appartiennent, Instagram et WhatsApp, se déploient. nouvelles fonctionnalités. Ils incluent un hub de jeux à part entière, des effets de réalité augmentée pour les histoires et des faits saillants vidéo pour vous tenir au courant.

Le hub olympique de Facebook présentera les faits saillants des partenaires de diffusion olympiques officiels, des aperçus des équipes et des athlètes, des explications sur les compétitions nouvelles pour les Jeux, l’histoire olympique, ainsi que des messages d’amis et plus encore. Les fans peuvent visiter le hub directement ou en cliquant sur les hashtags #Olympics ou #Tokyo2020.

Les effets AR sur Instagram offrent une nouvelle expérience

Instagram utilisera des effets AR et offrira une nouvelle expérience dans les histoires et les bobines. Les effets AR sont désormais accessibles via les onglets effets sur les comptes @olympics et @Tokyo2020.

“Dans un effet AR, les fans peuvent tenter de reproduire les mouvements de Miraitowa, la mascotte officielle des Jeux olympiques et gagner des médailles AR pour leurs performances. Cet effet est désormais disponible via le compte Instagram @olympics.” Un autre effet, disponible via le compte Instagram @Tokyo2020, présente la musique beat officielle des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Les bobines du compte @instagram emmèneront les fans dans les coulisses avec onze olympiens.

(Crédit image : Facebook)

Chatbot des Jeux Olympiques sur WhatsApp

De plus, Facebook a mis au point un nouveau chatbot pour les Jeux olympiques sur WhatsApp. Cela donnera des informations sur le programme des Jeux, des informations sur les émissions locales, les dernières nouvelles et le classement des médailles. Le chatbot comprendra également des autocollants officiels et un quiz sur les différentes épreuves olympiques.

Facebook hébergera également directement et indirectement des vidéos des moments forts des Jeux tout au long de l’événement.

Dans certains pays, les fans auront accès aux temps forts de Tokyo 2020, aux profils des athlètes et aux interviews tout au long des Jeux via les pages Facebook et les comptes Instagram des diffuseurs olympiques officiels.

“Dans certains territoires, dont l’Inde, la Russie, l’Afrique subsaharienne et l’Amérique latine hispanophone, les fans peuvent voir les moments forts de la journée depuis Tokyo sur la page Facebook officielle des Jeux olympiques”, a-t-il déclaré.