Facebook intègre Vimeo Create dans Business Suite pour faciliter la création de vidéos

Facebook cherche à aider davantage de PME à se lancer dans le marketing vidéo avec l’intégration de la plate-forme de création vidéo de Vimeo « Vimeo Create » dans Facebook Business Suite.

Comme vous pouvez le voir dans le clip vidéo, Vimeo Create permet de simplifier la création et l’édition de vidéos et inclut une gamme de modèles et d’outils de réseaux sociaux pour vous aider à optimiser votre contenu vidéo, et même à créer des vidéos à partir d’actifs fixes. Vimeo Create inclut également des superpositions de graphiques et de texte, des transitions, de la musique libre de droits et d’autres options.

Comme expliqué par Facebook :

« Quand il s’agit de faire des vidéos, nous savons que les petites entreprises peuvent le considérer comme coûteux, long et compliqué. Mais avec Vimeo Create, désormais intégré à Facebook Business Suite, les entreprises peuvent facilement créer des publicités vidéo à fort impact, quel que soit leur budget ou leur expérience, pour atteindre de nouveaux clients, engager le public et faire ressortir n’importe quelle marque.

Vimeo Create est un outil payant, il convient de le noter, bien qu’un essai gratuit soit disponible et que le prix soit raisonnable. Et il fournit une gamme de fonctionnalités et de fonctionnalités utiles, avec une intégration directe via Business Suite élargissant son utilité.

Vimeo Create est également intégré à Pinterest et TikTok.

De plus, Facebook a également fourni quelques conseils rapides pour créer un contenu vidéo plus efficace :

Capter l’attention dès les premières secondes – Avec les utilisateurs qui défilent rapidement, vous devez attirer l’attention, et les premières secondes de votre clip sont essentielles à cet égard. Facebook note également que les vignettes personnalisées peuvent jouer un rôle clé ici.

Réutilisez vos actifs créatifs – Vimeo Create vous permet de modifier le ratio de votre vidéo, de sorte que vous puissiez convertir les ressources en 9:16 pour les Stories Instagram, ou 1:1 pour les publicités Facebook, tandis que vous pouvez également éditer, rogner et brancher différentes photos de produits. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les tests fractionnés créatifs, car vous pouvez facilement couper et modifier des éléments dans l’application

Tester et optimiser – Ce qui mène au dernier point – « Vous pouvez utiliser Facebook Business Suite pour surveiller les performances de vos publicités vidéo afin de voir facilement quelle vidéo fonctionne le mieux ». L’intégration des deux éléments rationalise ensuite ce processus et facilite davantage la capacité de tester différents éléments créatifs.

C’est un bon ajout, Vimeo Create fournissant de nombreuses options d’édition et de test utiles, ce qui permet à un plus grand nombre d’entreprises de passer plus facilement au contenu vidéo.

Ce qui, dans l’ensemble, obtient la meilleure réponse sur toutes les plateformes sociales, et alors que TikTok continue de prendre de l’ampleur, il semble probable que la vidéo continuera d’être un objectif clé pour les consommateurs – donc si vous ne cherchez pas encore de contenu vidéo, c’est maintenant définitivement le moment de commencer.

Vous pouvez en savoir plus sur l’intégration de Vimeo Create avec Facebook Business Suite ici.