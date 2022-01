Facebook interdit à Heroes of Liberty, un éditeur de livres pour enfants conservateur, de diffuser des publicités

Facebook a suspendu définitivement le compte publicitaire de Heroes of Liberty, un éditeur de livres pour enfants conservateur, affirmant que les publicités de l’entreprise violaient les politiques du géant de la technologie contre le « contenu de faible qualité ou perturbateur ».

« Nous avons commencé à investir dans Facebook quatre mois avant de lancer notre premier livre », a déclaré à Fox Business Bethany Mandel, rédactrice en chef et membre du conseil d’administration de Heroes of Liberty. « Nous avons investi la majeure partie de notre budget marketing sur la plate-forme, et maintenant notre budget (l’argent que nous avons déjà dépensé), ainsi que nos actifs et nos données ont disparu. Du point de vue marketing, nous sommes de retour à la case départ, financièrement c’est encore plus difficile.

Facebook a initialement interdit le compte Facebook Ads de Heroes of Liberty le 23 décembre, selon Mandel, affirmant que le compte « n’était pas conforme à notre politique sur le contenu de mauvaise qualité ou perturbateur ».

Heroes of Liberty a fait appel de la suspension mais a été refusée et informé que le compte serait définitivement banni.

« Vous ne pouvez plus faire de publicité avec ce compte publicitaire et ses annonces et ses éléments resteront désactivés. C’est notre décision finale », lit-on dans le message de Facebook à Heroes of Liberty, selon Fox Business.

Sujet : Ma nouvelle maison d’édition de livres pour enfants, @HeroesOfLiberty, a reçu un coup dur au début de la nouvelle année, lorsque nous avons été bannis par Facebook. Nous sommes une nouvelle start-up littéraire qui publie des biographies illustrées de qualité de grands Américains. https://t.co/V4tTEfQbAC – Bethany S. Mandel (@bethanyshondark) 3 janvier 2022

Mandel a ensuite tweeté qu’elle soupçonnait qu’un petit groupe d’utilisateurs avait signalé les publicités afin que Facebook désactive le compte de Heroes of Liberty.

«Nous avons eu un certain nombre de commentaires négatifs sur les publications et nous pensons qu’ils ont signalé notre contenu. Ils ont été déclenchés par un livre pour enfants qui décrit Ronald Reagan comme un héros », a-t-elle déclaré. « Mais ce n’était pas leur décision. C’était la décision de Facebook, ils les ont suivis, semble-t-il.

Facebook n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

Mandel a déclaré à Fox Business qu’elle prévoyait d’éviter de prédire son entreprise sur les principales plateformes de médias sociaux à l’avenir.

« Nous avons appris notre leçon et nous ne prendrons pas le risque de rebâtir notre entreprise en nous basant à nouveau sur les caprices des grandes technologies », a-t-elle déclaré. « Nous sommes très heureux de notre décision initiale de créer un modèle d’abonnement qui nous permettra de créer une connexion individuelle plus significative avec les familles qui ne peut pas être perturbée par un censeur. »

Heroes of Liberty publie des livres pour enfants destinés à fournir une « alternative patriotique saine » au marché actuel de la littérature pour enfants. Il s’agit notamment des biographies de personnalités conservatrices de premier plan, telles que l’ancien président Ronald Reagan et l’économiste Thomas Sowell.

