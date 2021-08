Facebook jette son dévolu sur la religion. Les Américains doivent-ils s’inquiéter ? 10z viral

Facebook a recherché des partenariats avec des groupes religieux au cours des deux dernières années, développant de nouveaux produits de prière basés sur la foi dans l’espoir de devenir le foyer virtuel de la communauté religieuse.

“Facebook n’est pas neutre en termes de valeurs”, a déclaré Rachel Bovard, directrice principale des politiques du Conservative Partnership Institute. “Ses définitions en constante évolution de la désinformation, des discours de haine et des dommages imminents pourraient facilement mettre Facebook aux commandes lorsqu’il s’agit de réduire à la fois le contenu religieux et la portée des églises.”

Les chefs religieux ont salué les efforts de Facebook pour étendre la communication aux groupes religieux, en particulier tout au long de la pandémie, mais certains sont vigilants quant à la protection de leur liberté d’exprimer leurs croyances.

Facebook a recherché des partenariats avec des groupes religieux dans l’espoir de devenir leur foyer virtuel, a rapporté le New York Times fin juillet. Des experts et des chefs religieux ont déclaré à la Daily Caller News Foundation que l’intérêt de la plate-forme de médias sociaux à façonner l’avenir de l’expérience religieuse devrait être étroitement surveillé pour protéger la liberté religieuse.

Bien qu’il soit peu probable qu’une expérience religieuse virtuelle remplace les services religieux en personne, a reconnu le Times, les partenariats de Facebook avec des groupes religieux exposent les plans de Facebook pour façonner l’avenir de l’expérience religieuse – comme il l’a fait avec la vie politique et sociale.

“Je veux juste que les gens sachent que Facebook est un endroit où, quand ils se sentent découragés, déprimés ou isolés, ils peuvent aller sur Facebook et ils peuvent immédiatement se connecter avec un groupe de personnes qui se soucient d’eux”, Nona Jones, une ministre non confessionnel et directeur de Facebook pour les partenariats religieux mondiaux, a déclaré au Times.

« Il y a un sens dans lequel Facebook convient parfaitement à l’expérience de la méga-église protestante », a déclaré au DCNF le Dr Chad Pecknold, professeur agrégé de théologie à l’Université catholique d’Amérique. “L’accent horizontal sur la” connexion “interpersonnelle, l’expérience de culte à forte intensité médiatique qui divertit et qui génère des revenus pour les méga-églises n’est pas si différent de Facebook lui-même.”

Mais Pecknold a averti que le « partenariat » de Facebook avec des groupes religieux pourrait également avoir un côté plus inquiétant.

« Ce qui est inquiétant ici, c’est que Facebook est bien plus puissant que les méga-églises qui s’appuieront sur leur réseau social, et donc de milliers de façons, ce sera le média de Facebook plutôt que la Bible, ou les sacrements, ou la liturgie de l’ancienne Église, qui formera la foi des gens », a déclaré Pecknold.

“Le” partenariat “est vraiment juste une autre façon de couronner Big Tech avec le pouvoir du trône et de l’autel”, a ajouté le professeur.

Un accroc potentiel dans les plans de Facebook ?

Un porte-parole de Facebook a déclaré au DCNF que Facebook prévoyait de collaborer avec une grande variété d’organisations confessionnelles qui doivent suivre les normes de la communauté Facebook.

Ces normes comprennent des lignes directrices concernant les contenus répréhensibles et les discours haineux, définis comme « une attaque directe contre des personnes … sur la base de ce que nous appelons des caractéristiques protégées : race, origine ethnique, origine nationale, handicap, appartenance religieuse, caste, orientation sexuelle, sexe, genre identité et une maladie grave.

“Nous définissons les attaques comme des discours violents ou déshumanisants, des stéréotypes préjudiciables, des déclarations d’infériorité, des expressions de mépris, de dégoût ou de licenciement, des injures et des appels à l’exclusion ou à la ségrégation”, indiquent les directives. “Nous interdisons également l’utilisation de stéréotypes préjudiciables, que nous définissons comme des comparaisons déshumanisantes qui ont historiquement été utilisées pour attaquer, intimider ou exclure des groupes spécifiques, et qui sont souvent liées à la violence hors ligne.”

Les directives de Facebook peuvent potentiellement devenir un obstacle dans ses relations avec les groupes religieux lorsqu’il s’agit de problèmes brûlants comme l’homosexualité et le mariage homosexuel. Rachel Bovard, directrice principale des politiques du Conservative Partnership Institute, a spécifiquement signalé la question de l’avortement en discutant avec le DCNF, notant que Facebook a censuré le contenu pro-vie d’organisations comme Live Action et la liste Susan B. Anthony.

« Il est de plus en plus évident que Facebook est passé d’un site de partage d’images à une avenue essentielle pour l’engagement communautaire », a déclaré Bovard. « Mais Facebook n’est pas neutre en termes de valeurs. Ses définitions en constante évolution de la désinformation, des discours de haine et des dommages imminents pourraient facilement mettre Facebook aux commandes lorsqu’il s’agit de réduire à la fois le contenu religieux et la portée des églises.

« Que se passe-t-il lorsque des messages pro-vie sont prêchés en chaire et diffusés en direct sur Facebook ? » elle a demandé. «Je mettrais en garde toute église qui fait de Facebook la clé de son rayonnement. La plate-forme peut contrôler et contrôlera la portée du contenu, le modifiant et le déformant pour l’adapter à ses besoins, et non aux besoins de l’église. Facebook ne respecte pas les traditions du premier amendement américain, pourquoi s’attendrait-il à ce que Facebook respecte la liberté religieuse ? »

Le DCNF a demandé à Facebook comment il traiterait un message d’un compte catholique présentant l’enseignement catholique sur l’homosexualité ou le mariage homosexuel : si Facebook considérerait un tel message de discours de haine, et ce que Facebook ferait à ce sujet.

La porte-parole Jen Ridings a déclaré au DCNF que Facebook “ne peut pas parler d’hypothèses”. Alors que Facebook accorde de l’importance à la discussion, a-t-elle déclaré, elle trace la ligne des messages qui s’apparentent à un discours de haine tel que défini par Facebook.

Les chefs religieux discutent des efforts de Facebook

Les chefs religieux ont salué les efforts de Facebook pour étendre la communication pour les groupes religieux, en particulier tout au long de la pandémie, alors que les législateurs ont imposé des restrictions COVID interdisant le culte en personne. Dans de nombreuses régions du pays, les Américains religieux n’ont pas pu adorer en personne pendant plusieurs mois.

L’évêque catholique Robert Barron, fondateur du populaire ministère Word On Fire, a déclaré au Times que Facebook “a donné aux gens une sorte d’expérience intime de la messe qu’ils n’auraient pas normalement”. L’évêque a refusé de faire d’autres commentaires au DCNF, mais son porte-parole Will Sipling a déclaré que l’évêque est “préoccupé par la communication de masse et les médias sociaux, et par la manière dont ces systèmes peuvent être utilisés pour des effets à la fois positifs et négatifs”.

Alors que d’autres chefs religieux sont reconnaissants des opportunités que Facebook offre aux communautés religieuses, ils sont vigilants quant à la protection de leur liberté d’exprimer leurs croyances.

“L’Église est le” pilier et le soutien de la vérité “, et elle s’est développée sans Facebook pendant 2 000 ans”, a déclaré l’entrepreneur chrétien David Benham au DCNF. « Si Facebook ne censure pas ou ne fait pas taire la vérité biblique… plus de pouvoir pour la plateforme. »

Mais le leader chrétien au franc-parler, qui a attiré l’attention des médias après l’annulation de l’émission de téléréalité HGTV de son frère jumeau Jason Benham pour leurs opinions religieuses, a exprimé le doute que Facebook protégerait la liberté religieuse.

“Appelez-moi de fou … je ne pense pas que cela va arriver”, a déclaré Benham.

Il a souligné que “la clé est” de savoir si de grandes organisations religieuses comme l’église Hillsong vont alors “autocensurer la vérité pour rester sur la plate-forme”.

“Je ne prie pas”, a-t-il dit.

Franklin Graham, président de Samaritan’s Purse et fils du défunt leader évangélique Billy Graham, a déclaré au DCNF qu’il ne fait « aucun doute » que Facebook « a donné aux chrétiens de grandes opportunités de partager l’amour de Jésus-Christ ».

“Cela nous a également donné des opportunités uniques de nous connecter avec des millions d’autres croyants à travers le monde d’une manière qui n’aurait pas été possible autrement”, a déclaré l’évangéliste et missionnaire. « Je suis profondément reconnaissant à cette plate-forme de communiquer. »

Graham a encouragé Facebook à « démontrer un engagement continu envers la liberté d’expression et la liberté religieuse en permettant à diverses croyances religieuses de s’exprimer pleinement, même lorsqu’elles ne sont pas populaires ».

“Rester à l’écoute de nos préoccupations et fournir une plate-forme où les chrétiens et les autres peuvent partager leurs croyances sans crainte de restriction, de marginalisation, de suppression ou d’exploitation des données est essentiel pour maintenir la confiance”, a-t-il déclaré.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]