Facebook lance de nouveaux outils pour les créateurs avec prise en charge du chat en direct, aide en cas de verrouillage des comptes, plus

Facebook a annoncé de nombreuses nouvelles fonctionnalités au cours de la semaine dernière. Maintenant, la société dévoile le dernier patch de mises à jour sur ses efforts pour créer une meilleure plate-forme pour les créateurs et les communautés.

Pour Facebook Live, par exemple, la société ajoute des outils de modération supplémentaires, notamment des outils de blocage de mots clés, des contrôles de suspension/interdiction et des contrôles de commentaires plus stricts. De plus, Facebook est sur le point de lancer un test de modération de la communauté en direct afin que les créateurs puissent désigner un spectateur spécifique pour modérer les commentaires en leur nom.

Une autre fonctionnalité demandée par les utilisateurs, en particulier les petits créateurs qui n’ont pas de contact au sein de Meta, est la possibilité de parler à quelqu’un au sein de l’entreprise pour répondre à des questions sur les applications Facebook ou Instagram.

Les créateurs peuvent accéder à un site d’assistance dédié aux créateurs lorsqu’ils sont connectés via Facebook. Là, ils peuvent discuter en direct avec un agent d’assistance pour obtenir de l’aide sur divers problèmes allant du statut d’un paiement aux questions sur une nouvelle fonctionnalité comme Reels.

Facebook dit qu’il ne s’agit que d’un petit test pour le moment, et au fur et à mesure qu’il se développe, les créateurs recevront une invitation sur Facebook ou Instagram pour rejoindre le test et explorer la nouvelle expérience de support.

Non seulement cela par les utilisateurs anglophones du monde entier, y compris les créateurs, qui ont été bloqués sur leurs comptes pourront démarrer une discussion en direct avec Facebook. À partir de maintenant, cela commencera comme un test et se concentrera sur ceux qui ne peuvent pas accéder à leurs comptes en raison d’une activité inhabituelle ou dont les comptes ont été suspendus.

Parallèlement, Facebook a également annoncé jeudi de nouveaux outils pour sa fonctionnalité Live, notamment des sondages, une co-diffusion à 4 personnes via Live With et Live in Stories. Une autre fonctionnalité attendue depuis longtemps était la possibilité d’ajouter des liens tiers aux diffusions en direct, qui est également enfin en cours de déploiement.

Avec les liens en vedette, les créateurs peuvent partager plusieurs liens vers des choses qui leur tiennent à cœur, des blogs de beauté, des opportunités de dons aux causes qui leur tiennent à cœur, et plus encore.

Non seulement cela, mais Facebook ajoute de nouvelles fonctionnalités de commentaire, aider les créateurs à trouver et à s’engager dans les conversations les plus pertinentes, ainsi qu’un nouveau format de publication appelé Spotlight Conversations, offrant aux créateurs plus de moyens de se connecter avec leurs pairs et leurs communautés plus larges.

