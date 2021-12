Facebook lance de nouveaux outils pour les créateurs de flux en direct, notamment des liens dans les flux et des invités de flux supplémentaires

Facebook fait un grand pas en avant avant les vacances pour maximiser les opportunités pour les créateurs et les aider à toucher plus de personnes pendant la période de pause.

Aujourd’hui, Facebook a annoncé une multitude de nouvelles fonctionnalités pour les créateurs, notamment des liens en vedette dans les diffusions en direct, de nouvelles façons pour les créateurs d’interagir avec les commentaires des fans, un financement supplémentaire pour les étoiles montantes, des discussions d’invités dans les publications, de nouvelles recommandations de suivi et plus encore.

Les principaux ajouts concernent Facebook Live – comme expliqué par Facebook :

« Nous avons récemment lancé un nouveau design pour Facebook Live sur ordinateur et mobile afin de faciliter la mise en ligne des créateurs. Nous avons simplifié le menu de navigation afin que vous puissiez accéder plus facilement aux informations et aux outils dont vous avez besoin avant et pendant votre diffusion en direct.

Comme vous pouvez le voir ici, le nouveau format facilite grandement la mise en œuvre des différentes options de diffusion en direct disponibles dans le processus de composition, ce qui aidera les créateurs en direct à maximiser leurs diffusions.

Et maintenant, Facebook ajoute des fonctionnalités d’engagement supplémentaires pour aider les streamers à tirer le meilleur parti de leurs efforts.

Le plus gros ajout est les « Liens en vedette », qui permettront aux diffuseurs en direct de partager plusieurs liens vers des sites Web tiers au sein de leurs diffusions.

Cela permettra aux diffuseurs de générer plus de trafic direct à partir de leurs flux, et avec l’augmentation des achats en direct, cela pourrait offrir aux streamers une opportunité significative de générer plus d’intérêt et de valeur de leurs efforts.

Facebook permet également la création de sondages en direct sur les appareils mobiles, qui n’était jusqu’à présent disponible que via la création de bureau.

Cela offre un autre moyen d’engager vos téléspectateurs et de stimuler l’interaction et la communauté avec vos flux.

Facebook augmente également le nombre de personnes avec lesquelles vous pouvez co-diffuser en utilisant Live :

« Les créateurs pourront bientôt passer en direct avec jusqu’à trois invités supplémentaires, ouvrant ainsi la possibilité de diffuser en direct avec d’autres créateurs, amis et fans. »

Ce qui est un grand revirement, car en 2019, avant que la pandémie ne frappe, Facebook a en fait supprimé l’option « Vivre avec » entièrement en raison du manque d’utilisation et du coût de prise en charge de la fonction. L’augmentation de la connexion vidéo au cours des deux dernières années a ravivé l’intérêt pour le format, et Facebook cherche maintenant très clairement à tirer parti de cette croissance (Facebook a ré-ajouté la possibilité de diffuser avec une autre personne en avril 2020)

Facebook apporte également des notifications de diffusion en direct à Facebook Stories pour aider à améliorer la découverte de flux, en les mettant en évidence dans la barre Stories en haut du fil d’actualité, tout en ajoutant de nouveaux badges pour aider les streamers à reconnaître leurs meilleurs supporters dans les commentaires, et un nouvelle expérience « Front Row » pour mettre davantage en valeur les fans.

Facebook cherche également à aider les streamers en direct à s’engager dans plus de conversations en ajoutant la possibilité de réagir et de répondre aux commentaires rapidement et directement à partir d’une notification.

« Nous avons également introduit des fonctionnalités améliorées de classement des commentaires qui aident les créateurs à trouver et à interagir avec les conversations les plus pertinentes. Ces fonctionnalités incluent l’élévation des commentaires et des réponses des créateurs en haut du fil de discussion sur un message et la diminution de la visibilité des commentaires spammés ou répétitifs.

Cela aidera davantage de fans à trouver des conversations dans lesquelles le créateur s’est engagé, ce qui pourrait déclencher encore plus de discussions sur les diffusions et le contenu.

Facebook cherche également à mettre en évidence les créateurs en direct via de nouvelles unités dans le fil d’actualités qui recommanderont des personnalités publiques et des créateurs à suivre, en fonction des intérêts des utilisateurs, tout en testant également des moyens d’augmenter la variété du contenu mis en évidence pour les utilisateurs, en mettant l’accent sur le renforcement des créateurs émergents.

Enfin, Facebook a également annoncé officiellement sa nouvelle option de publication « Spotlight Conversations », qui a été repérée lors de tests en octobre.

Comme vous pouvez le voir ici, le format Spotlight comprendra deux onglets de commentaires, un pour ceux mentionnés dans le chat et un pour tous les autres commentaires.

« Avec Spotlight Conversations, vous pouvez avoir une discussion engageante basée sur des commentaires avec les invités que vous avez choisis. Ces conversations apparaîtront sous forme de publications avec deux sections de commentaires distinctes : une pour vous et vos invités, et une pour tous ceux qui souhaitent suivre et discuter. Spotlight Conversation vous permet de vous engager dans un espace ciblé tout en élargissant votre portée à un public plus large.

Cela pourrait faciliter davantage d’interactions de type entretien, que les lecteurs peuvent ensuite suivre plus facilement, et garantir qu’ils obtiennent le contexte complet de la discussion.

En plus de ces nouveaux outils et options de publication, Facebook a également annoncé un nouveau programme de bonus pour les créateurs de Facebook Live, qui paiera les créateurs éligibles en fonction des performances de leurs diffusions en direct.

C’est similaire aux systèmes de paiement que Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube ont maintenant mis en place pour leurs options vidéo abrégées, qu’ils cherchent à renforcer afin d’étouffer la montée de TikTok.

Le financement direct est un autre moyen d’encourager le contenu, même s’il est confronté à des défis en termes de durabilité et d’alimentation de l’écosystème créatif.

En effet, Snapchat a été confronté à divers problèmes avec ses paiements Spotlight, ses créateurs les plus actifs s’appuyant rapidement sur ce financement, puis perdant lorsqu’il a été réduit. C’est une considération importante pour toutes les plateformes à garder à l’esprit, qu’une fois que vous commencez à financer les créateurs, ils finiront par s’y fier, et vous aurez besoin d’un système de remplacement pour le supprimer progressivement à un moment donné.

Le nouveau programme de financement Live est sur invitation uniquement et débutera « dans les semaines à venir ».

Il y a un tas à considérer ici, et un tas de nouvelles considérations pour les créateurs de Facebook, qui pourraient toutes offrir des avantages significatifs. L’impulsion plus large ici est que Facebook et la société mère Meta cherchent à reconquérir un public plus jeune en attirant d’abord les meilleurs créateurs et stars qu’ils souhaitent voir. Si vous parvenez à convaincre les créateurs, vous regagnez le public, et Facebook espère que ces ajouts offriront une option plus attrayante que TikTok et d’autres applications, pour ceux qui cherchent à maximiser leurs opportunités.

C’est probablement une meilleure façon de procéder que d’ajouter de nouveaux outils et fonctionnalités de RA flashy, pour lesquels Facebook n’a pas été excellent, du moins en termes d’innovation créative. La plupart des nouveaux ajouts de la plate-forme proviennent en fait de TikTok et de Snapchat de toute façon, mais Facebook peut vraiment gagner en audience et en financement, là où ces nouveaux éléments se concentrent.

Cela contribuera-t-il à faire de Facebook l’endroit cool pour les influenceurs à publier à nouveau ? Le temps nous le dira.