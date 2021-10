Facebook lance de nouvelles sessions d’information pour les femmes chefs d’entreprise

Facebook a lancé une nouvelle série de sessions de formation virtuelles pour les femmes chefs d’entreprise, à l’occasion du Mois de la petite entreprise des femmes, qui fournissent des conseils et des idées pour aider les femmes entrepreneures à réussir dans le paysage post-COVID.

Comme expliqué par Facebook :

« D’après notre récent rapport sur l’état des petites entreprises dans le monde, les entreprises appartenant à des femmes font face à des taux de fermeture de 18 % aux États-Unis, contre 13 % pour leurs homologues masculins. Mais malgré les obstacles, la résilience et la ténacité des entreprises appartenant à des femmes restent élevées – c’est pourquoi nous voulons prendre le temps de les célébrer pendant le Mois national de la petite entreprise des femmes.

Les sessions vidéo, créées en partenariat avec la National Association of Women Business Owners (NAWBO) et Intuit Quickbooks, visent à fournir « l’inspiration, l’éducation et les idées de petites entreprises dirigées par des femmes qui ont continué à persévérer et à diriger avec confiance au cours des 18 dernières années. mois ».

Les vidéos, que vous pouvez visionner ici, durent chacune environ 10 minutes et comprennent des leçons sur la gestion financière efficace, le leadership d’entreprise ainsi que des trucs et astuces sur les moyens d’exploiter les outils de marketing numérique pour maximiser les ventes avant les vacances.

Il y a quelques notes et idées utiles ici, avec un avantage spécifique pour ceux qui recherchent l’inspiration sur des éléments clés (la session « Diriger avec confiance », par exemple, dure 20 minutes).

Cela pourrait valoir la peine d’être à l’écoute et d’obtenir des conseils de dernière minute avant les vacances.

Vous pouvez en savoir plus sur les événements #SheMeansBusiness de Facebook ici.