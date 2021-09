Facebook lance des bobines sur Facebook aux utilisateurs américains

Je veux dire, c’était probablement à prévoir.

Quelques jours seulement après que TikTok a annoncé qu’il avait atteint un milliard d’utilisateurs actifs, Facebook a lancé aujourd’hui Reels sur Facebook pour tous les utilisateurs aux États-Unis, apportant son concurrent vidéo abrégé à beaucoup plus de personnes.

En toute honnêteté, Facebook semble plus enthousiasmé par l’ajout que quiconque.

Le réseau social teste Reels dans son application principale depuis mars, à commencer par l’Inde, où TikTok est interdit, donnant à Facebook plus d’opportunités de capitaliser sur la popularité du format.

Et maintenant, il apporte l’option à ses 250 millions d’audience américaine.

Comme expliqué par Facebook :

« Les bobines sur Facebook peuvent contenir de la musique, de l’audio, des effets et plus encore. Vous pouvez les trouver dans le fil d’actualité ou dans les groupes, et lors de la visualisation d’une bobine sur Facebook, vous pouvez facilement suivre le créateur directement depuis la vidéo, l’aimer et la commenter, ou la partager avec des amis.

L’ajout de groupes est l’élément le plus intéressant – comme vous pouvez le voir dans le clip vidéo ci-dessus, avec la possibilité de partager vos bobines sur votre fil d’actualités, vous pourrez également publier vos bobines directement dans les groupes dont vous êtes un membre de, tandis que Facebook lance également un nouveau paramètre de groupe « Thème unique » « qui permet d’inviter facilement les membres à partager leurs bobines ».

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, grâce à des bobines thématiques, vous pouvez inciter les membres du groupe à, par exemple, publier des vidéos d’eux-mêmes soufflant sur les oreilles de leurs chiens pour voir leur réaction, ce qui pourrait déclencher une nouvelle tendance d’engagement dans votre groupe, et inciter plus loin interaction au sein de la communauté.

C’est un bon angle à prendre pour Facebook, d’autant plus que les groupes Facebook sont utilisés par plus de 1,8 milliard de personnes chaque mois. Et tout comme son point de vue sur l’audio social, qui est également alimenté par des groupes, Facebook cherche à utiliser l’avantage qu’il a en hébergeant ces communautés dédiées pour maximiser l’utilisation de Reels et en faire une tendance plus importante grâce à un engagement plus ciblé.

Mais Facebook sait également qu’une partie de l’attrait de TikTok est la portée et le potentiel de renommée sur Internet, et il tient à souligner que Reels sur Facebook peut également fournir cela.

« Les bobines peuvent toucher tout le monde, pas seulement vos abonnés existants, ce qui permet aux personnes les plus créatives, drôles et inspirantes de sortir. Les gens peuvent découvrir des bobines en fonction de leurs intérêts et de ce qui est populaire à la fois en haut du fil d’actualité aux côtés des histoires et des salles et dans une nouvelle section dédiée au fil d’actualité.

Facebook étend également son test de recommandation d’Instagram Reels sur Facebook, en fournissant plus de contenu Reels pour attirer plus de personnes dans l’option, tout en offrant aux créateurs d’Instagram plus de potentiel d’exposition grâce à la portée inter-applications.

La portée élargie des deux applications est un domaine dans lequel Facebook a un avantage sur TikTok, tout en disposant également d’un système de monétisation beaucoup plus solide et de ressources beaucoup plus importantes à consacrer à la création de Reels.

Ce que Facebook cherche à faire grâce à un nouveau programme de bonus :

« Dans le cadre de notre engagement à investir plus d’un milliard de dollars dans les créateurs jusqu’en 2022, nous proposons également un nouveau programme de bonus pour aider les créateurs à gagner de l’argent lorsque les gens visionnent leurs bobines. Le bonus « Reels Play » rémunère les créateurs éligibles en fonction des performances de leurs rouleaux et sera disponible sur Facebook et Instagram. Après avoir vu les créateurs adopter le bonus Instagram Reels Summer, nous espérons que ce nouveau bonus permettra à davantage de créateurs de gagner de l’argent grâce à leur contenu.

Les programmes incitatifs comme celui-ci présentent certains défis, comme Snapchat l’a découvert avec son financement pour les créateurs Spotlight, qui a progressivement causé plus d’angoisse au sein de sa communauté créative à mesure que ces paiements se sont taris.

En tant que concept, cela est parfaitement logique – la monétisation efficace du contenu abrégé est difficile, car vous ne pouvez pas placer des publicités mid ou pre-roll sur un clip de 15 à 30 secondes. Cela oblige chaque application à penser de manière plus créative et à rechercher des partenariats de contenu de marque et des programmes d’incitation dédiés, qui peuvent clairement agir comme un puissant leurre (Snapchat’s Spotlight est rapidement passé à 125 millions d’utilisateurs, stimulé par son système de paiement). Mais ils peuvent se retourner contre eux si ce même flux de revenus conduit à la dépendance, et l’application n’est pas en mesure de remplacer ce revenu par un flux de trésorerie plus durable.

Pourtant, Facebook espère attirer plus de créateurs, avec l’attrait encore plus grand d’atteindre le public de Facebook.

« Le programme ‘Reels Play’ versera un bonus aux créateurs Facebook éligibles dont les Reels obtiennent au moins 1000 vues sur une période de 30 jours sur Facebook. Le programme de bonus Reels Play sur Facebook est actuellement sur invitation uniquement. Les créateurs qui sont invités seront avertis dans l’application Facebook et dans Creator Studio et peuvent s’inscrire pour en savoir plus ici.

L’extension de Reels à Facebook en fera-t-elle une option plus attrayante et plus attrayante et empêchera-t-elle davantage de personnes de passer leur temps sur TikTok à la place ?

Cela semble peu probable. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le taux de croissance de TikTok est sans précédent et son magnétisme n’a été amplifié que par les blocages mondiaux à la suite de la pandémie.

L’attrait de TikTok auprès du jeune public, en particulier, est impressionnant, et c’est cet élément spécifique qui a effrayé Facebook, le fantôme de MySpace appelant toujours depuis un passé lointain, avertissant d’une obsolescence potentielle en ne capturant pas le vote des jeunes.

Facebook avait espéré, au départ, muscler TikTok avec de meilleurs outils de monétisation, en volant les meilleurs créateurs. Mais avec TikTok développant également de nouvelles options commerciales, alignées sur ses outils de création, cette approche est devenue moins efficace au fil du temps, et avec Facebook également continuellement dans l’actualité pour les mauvaises raisons, il semble que TikTok ait réussi à tenir bon à travers le tempête principale, et sera désormais en mesure de mieux s’imposer comme un challenger clé dans l’espace.

Cela ne veut pas dire que Facebook a pris la tête de MySpace – il compte toujours 2,9 milliards d’utilisateurs actifs et s’étend chaque jour sur de nouveaux marchés. Mais Facebook n’est plus l’enfant cool du quartier – c’est un utilitaire, un service, qui a clairement sa place, mais qui pourrait bien perdre de son élan avec le temps, car les jeunes utilisateurs continuent à passer plus de temps dans d’autres endroits plus attrayants.

C’est, bien sûr, pourquoi Facebook continue de se battre et de se battre pour garder l’attention des utilisateurs dans la mesure du possible. Mais comme c’est le cas depuis quelques années, Facebook n’est tout simplement plus l’innovateur, il ne montre plus la voie, ce qui laisse la porte ouverte à de nouveaux concurrents.

Facebook, cependant, se concentre maintenant sur la prochaine étape, en vue de devenir une entreprise Metaverse à l’avenir. C’est peut-être là que Facebook peut reprendre la tête et gagner un nouvel avantage sur l’opposition – ou peut-être que Facebook a simplement besoin de changer d’orientation et de s’appuyer sur ses outils utilitaires pour consolider sa place.

Il est difficile de voir TikTok répondre à ce même besoin, à bien des égards – mais encore une fois, à mesure qu’il continue de croître, cela deviendra peut-être une épine encore plus grande pour Facebook dans les années à venir.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez désormais consulter Reels sur Facebook également, amenant un public plus âgé dans la tendance des vidéos courtes. Attendez-vous à un certain niveau de recul en conséquence.