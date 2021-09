Facebook lance des lunettes intelligentes ‘Ray-Ban Stories’ à 299 $

in

Facebook a lancé aujourd’hui ses premières lunettes connectées, créées en collaboration avec Ray-Ban. Les Ray-Ban Stories sont au prix de 299 $ et sont disponibles en 20 combinaisons de styles.



Les lunettes intelligentes peuvent suggérer des capacités de réalité augmentée, mais les histoires Ray-Ban de Facebook sont similaires aux autres lunettes de soleil connectées sur le marché et se limitent à passer des appels téléphoniques, à prendre des photos et à écouter de la musique.

Les Ray-Ban Stories sont équipées d’un ensemble d’appareils photo de 5 mégapixels intégrés de chaque côté du cadre, qui peuvent enregistrer des photos et des vidéos de 30 secondes à l’aide d’un bouton ou en mains libres avec l’assistant Facebook.

Il y a une lumière LED câblée qui s’allume chaque fois que vous prenez une photo ou une vidéo afin que les autres ne soient pas pris au dépourvu.



Pour écouter de la musique, les Ray-Ban Stories ont des haut-parleurs à oreille ouverte, et il y a un réseau de trois microphones pour les appels. Les Ray-Ban Stories ont une batterie intégrée qui dure jusqu’à six heures et un étui de chargement portable, qui, selon Facebook, fournira jusqu’à trois jours consécutifs d’utilisation des lunettes, mais certains critiques ont déclaré que la batterie se décharge rapidement si le les lunettes ne sont pas éteintes lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Les lunettes intelligentes de Facebook fonctionnent avec l’application Facebook View, qui est conçue pour permettre aux utilisateurs de partager des histoires de point de vue, des photos et plus encore sur les réseaux sociaux. Selon Facebook, l’application est conçue pour faciliter le partage de contenu sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok et Snapchat.

Les Ray-Ban Stories sont disponibles dans plusieurs styles Ray-Ban emblématiques comme Wayfarer, et il existe cinq options de couleurs. Les verres sont clairs, solaires, transitionnels et correcteurs. Il n’y a pas de marque Facebook sur les lunettes car la conception et la distribution ont été gérées par la société mère de Ray-Ban Luxottica avec Facebook fournissant les internes.

Les personnes intéressées par l’achat d’un ensemble d’histoires Ray-Ban de Facebook peuvent le faire sur le site Web de Ray-Ban à partir d’aujourd’hui. Les Ray-Ban Stories sont également disponibles dans certains magasins de détail aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni.