Facebook lance des podcasts et des salles audio en direct de style Clubhouse

(.) – Facebook a lancé lundi ses propres salles audio en direct de style Clubhouse et un moyen de trouver et de diffuser des podcasts sur sa plate-forme, marquant un coup de pouce audio du plus grand réseau social au monde.

Le lancement par Facebook d’un rival potentiel de Clubhouse fait suite au succès initial explosif de l’application audio d’invitation en direct, qui est devenue un succès lorsque les gens sont restés à la maison pendant la pandémie de COVID-19.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a été l’une des célébrités de la Silicon Valley à faire des apparitions sur l’application, qui a récemment été étendue aux utilisateurs d’Android.

Facebook, qui a déclaré vouloir faire de l’audio un “support de première classe” sur ses plateformes, rejoint Twitter et la plateforme de messagerie Discord qui ont déjà lancé leurs propres offres audio en direct. Spotify a publié sa propre version, “Greenroom”, mercredi dernier. Slack, LinkedIn, propriété de Microsoft Corp, et Reddit travaillent également sur des produits similaires.

Comment fonctionneront les salles audio Facebook ?

Des personnalités publiques et certains groupes Facebook aux États-Unis utilisant iOS pourront créer des salles audio en direct, avec jusqu’à 50 haut-parleurs et un nombre illimité d’auditeurs. Ces utilisateurs pourront également inviter des personnes qui n’ont pas de “badge vérifié”, a déclaré Facebook dans un article de blog. Les utilisateurs d’IOS et d’Android pourront écouter les salles.

La société, qui a été très active dans ses efforts pour attirer les créateurs de contenu, a déclaré s’associer à des personnalités publiques, telles que des musiciens, des journalistes et des athlètes, pour lancer les salles audio en direct.

Les auditeurs pourront envoyer des “étoiles”, la monnaie virtuelle de Facebook, aux créateurs dans les salles audio en direct. Zuckerberg a déclaré que la société ne prendrait pas une part des revenus des créateurs avant 2023.

Une série de podcasts sélectionnés sera également disponible sur Facebook pour les auditeurs américains, et la société a annoncé qu’elle rejoindrait bientôt l’offre.

Facebook, qui a été critiqué pour la gestion de contenu problématique sur tous ses produits, sera confronté au défi de modérer le contenu audio en direct et enregistré, même dans les groupes Facebook privés.

La firme travaille également sur un projet avec Spotify pour partager et écouter de la musique sur la plateforme.