Facebook lance des prêts pour les petites entreprises en partenariat avec Indifi

Crédit et financement pour les MPME : La plate-forme de médias sociaux Facebook India a annoncé aujourd’hui le lancement de prêts sans garantie pour les petites et moyennes entreprises (PME) afin de faciliter l’accès au crédit.

Les prêts seront traités et décaissés par l’intermédiaire de la société de prêt Indifi Technologies, partenaire du programme de Facebook, basée à Gurugram.

Indifi est le premier partenaire prêteur et d’autres partenariats de ce type sont envisagés, a déclaré Ajit Mohan, vice-président et directeur général de Facebook India lors de la conférence de presse.

Lors du lancement, Mohan a ajouté : « Nous voulons tirer parti du fait que Facebook pour la plupart de ces entreprises est une fenêtre sur le monde, elles ont invariablement une présence sur Facebook et font de la publicité sur Facebook… il y a une opportunité pour nous de tirer parti de cela. connaissances, et notre connexion avec les petites entreprises peut les aider à accéder au crédit de prêteurs qui sont nos partenaires et qui sont prêts à s’appuyer.

Les prêts seront de l’ordre de Rs 5 lakh et Rs 50 lakh ; facturés à un taux d’intérêt prédéfini de 17 à 20 % par an. Les femmes entrepreneurs se verront facturer 0,2 % d’intérêts en moins. Cette installation est actuellement disponible pour les entreprises dans 200 villes indiennes et le plan est d’augmenter la portée à mesure que davantage de partenaires intègrent le programme.

Facebook ne tire aucun avantage monétaire de ces partenariats et

les petites entreprises ne sont pas obligées de dépenser le montant de leur prêt pour la publicité sur Facebook.

De plus, il n’est pas non plus important pour les petites entreprises d’être un annonceur sur les applications Facebook : Whatsapp, Facebook et Instagram, a déclaré Mohan. La justification, a-t-il déclaré, est que « nous voyons qu’au fur et à mesure que ces entreprises se développeront et auront suffisamment de revenus, elles utiliseront probablement nos solutions qui pourraient nous être bénéfiques à long terme et nous sommes tout à fait d’accord avec cela. » Selon l’entreprise, sur les 200 millions d’utilisateurs professionnels sur les applications Facebook, 10 millions sont des annonceurs.

L’année dernière, pendant la pandémie, Facebook avait annoncé une subvention mondiale de 100 millions de dollars, dont plus de 4 millions de dollars ont été déployés en Inde pour 3000 petites entreprises.

