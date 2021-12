Avec plus de gens prêts à avoir plus de temps libre pendant la période des vacances – ce qui signifiera plus d’opportunités de gagner des téléspectateurs, et plus de temps pour les créateurs potentiels d’essayer de nouvelles choses – Facebook fait un effort pour offrir plus d’opportunités aux créateurs dans son application , avec un nouveau « mode professionnel pour les profils » pour accueillir les nouveaux créateurs et des mises à jour pour les pages de créateurs.

Le principal ajout est le mode professionnel, qui fournit une plate-forme alternative aux créateurs émergents pour glaner des informations sur le public et se connecter.

Comme expliqué par Facebook :

« Nous savons que de nombreux créateurs – en particulier ceux qui débutent – sont sur des profils, nous annonçons donc à partir d’aujourd’hui le déploiement d’un nouveau mode professionnel pour les profils. Le mode professionnel ouvrira l’accès aux informations sur les publications, l’audience et le profil, ainsi qu’un accès facile aux fonctionnalités de monétisation, le tout en un seul endroit. »

Ainsi, plutôt que de pousser les nouveaux créateurs vers des pages professionnelles, le mode professionnel pour les profils fournira plus d’informations sur les performances des publications et la croissance de l’audience pour ceux qui utilisent des profils Facebook réguliers.

Ce qui est essentiellement une passerelle pour devenir un créateur, ou du moins, tester les eaux pour voir si vous voulez passer à l’étape suivante, ou en effet, si vous voyez l’engagement dont vous auriez besoin pour élever vos efforts. Comme vous pouvez le voir dans les exemples ci-dessus, ceux qui activent le mode professionnel se qualifient également pour les bonus Reels et d’autres fonctionnalités, que Facebook espère attirer plus de personnes à publier plus souvent, dans le but d’augmenter ces statistiques d’engagement nouvellement présentes.

Notez, juste en bas de la première capture d’écran, que vous pouvez désactiver le mode professionnel à tout moment, si vous décidez qu’être un créateur de médias sociaux n’est pas pour vous.

Cela pourrait être un moyen facile de faire miroiter une carotte aux utilisateurs qui pourraient avoir besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour devenir des créateurs plus actifs.

Le mode professionnel sera testé avec un nombre limité de profils aux États-Unis, avant d’être déployé dans la région EMEA l’année prochaine.

En plus d’inciter les nouveaux créateurs, Facebook a également annoncé des mises à jour pour les professionnels plus établis qui utilisent ses pages de créateurs.

Tout d’abord, Facebook a ajouté un nouveau tableau de bord professionnel qui fournit un aperçu plus complet des données de performance de la page et des informations sur l’audience.

Comme vous pouvez le voir ici, le nouveau tableau de bord fournit des statistiques de performances plus détaillées, ainsi que des informations sur les étoiles et les bonus pour aider les créateurs à suivre les différents éléments.

Facebook a également ajouté un nouveau haut de l’invite d’aperçu du flux, qui fournit un instantané des nouveaux commentaires et partages sur le contenu du créateur.

Le panel fournira également des conseils sur la façon de créer un contenu hautement performant basé sur les données et les tendances d’engagement.

Et enfin, Facebook teste également un nouveau compositeur de publication en deux étapes qui donnera aux créateurs utilisant des Pages la possibilité de planifier des publications et de les publier dans un groupe directement à partir de la fenêtre de composition habituelle.

Cela pourrait aider à rationaliser le processus de publication, en particulier pour les créateurs qui ont également leurs propres groupes ou qui ont établi des liens avec des communautés de fans ou du secteur.

Facebook souhaite renforcer son potentiel en tant que plate-forme clé pour les créateurs, ce qui fait également partie de sa volonté plus large de reconquérir les jeunes utilisateurs, en attirant idéalement des stars plus populaires sur ses plates-formes au lieu de TikTok, qui amènerait alors leur public avec eux. .

TikTok est devenu l’endroit idéal pour les étoiles montantes, mais Facebook peut toujours offrir plus de portée, et s’il peut également inciter les gens à publier davantage, grâce à des opportunités de monétisation améliorées, ce qui pourrait éventuellement inciter davantage de créateurs à se tourner vers Facebook et Instagram, ce qui serait un grand pas pour retrouver l’élan des jeunes.

Ce n’est pas un nouvel ajout flashy ou un nouvel outil de réalité augmentée, qui est un moyen plus direct de gagner des utilisateurs, mais grâce à des fonctionnalités de créateur améliorées, qui pourraient fournir une meilleure voie pour reconquérir le public, surtout si TikTok n’est pas en mesure de fournir comparable potentiel de monétisation.

TikTok développe toujours ses outils sur ce front, via des intégrations de commerce électronique et des accords de partenariat de marque, mais le cadre de monétisation de Facebook est plus établi. Attirer plus de créateurs dans son écosystème pourrait être un moyen clé de maximiser cet élément.

En plus de cela, Facebook a également annoncé qu’il lancera Reels dans la zone EMEA au premier semestre 2022, ce qui pourrait être un autre moyen de renforcer son avantage, en exploitant des marchés où TikTok n’est pas encore implanté.

La popularité de TikTok augmente dans toutes les régions, mais Facebook est beaucoup plus présent sur tous les marchés et, en élargissant l’accès aux bobines, cela pourrait limiter l’utilisation de l’application vidéo abrégée dans certains pays. De toute évidence, l’EMEA est désormais une priorité à cet égard.

Il est intéressant d’examiner les tactiques de Facebook dans cette nouvelle bataille pour attirer l’attention et de voir comment il cherche à ralentir la croissance de TikTok. Cela fonctionnera-t-il – et Facebook sera-t-il réellement en mesure de reconquérir le jeune public ?

2022 apportera un nouveau champ de bataille sur ce front.