Facebook lance des salles audio en direct de type Clubhouse pour les créateurs, personnalités publiques-détails ici

Les utilisateurs de Facebook peuvent bientôt s’attendre à une nouvelle fonctionnalité qui améliorera l’expérience audio sur la plate-forme. Le géant des médias sociaux continue d’apporter de nouvelles mises à jour pour ses utilisateurs afin de rendre la plate-forme aussi conviviale que possible. Cette fois, la plate-forme de médias sociaux prévoit de dévoiler des salles audio en direct pour des personnalités publiques, des créateurs et des groupes du monde entier. Inspirée par la popularité croissante de Clubhouse, la nouvelle fonctionnalité sur FB (abréviation de Facebook) permettra aux utilisateurs d’héberger des sessions de discussion audio en direct sur sa plateforme.

La société a déjà commencé à travailler sur la fonctionnalité plus tôt, l’annonce officielle du lancement mondial est cependant arrivée récemment le 11 octobre. De plus, Facebook a récemment ajouté les options d’écoute des podcasts aux États-Unis et est en train d’expérimenter avec l’audio Soundbites. options de clips également.

Alexandru Voicea (@alexvoica), un cadre de Facebook, a tweeté à propos du lancement d’une nouvelle fonctionnalité Live Audio Rooms. Vérifiez les tweets.

Aujourd’hui, nous sommes ravis de déployer des salles audio en direct auprès de personnalités publiques et de créateurs du monde entier ainsi que de groupes du monde entier. Voici un aperçu des nouveautés ???????? pic.twitter.com/hQDLDUojdd — Alexandru Voica (alexvoica.eth) ???? (@alexvoica) 11 octobre 2021

Dans la série de Tweets, Voicea a expliqué que toutes les personnalités publiques vérifiées, les créateurs et les groupes de Facebook peuvent désormais héberger des Live Audio Rooms. Facebook essaie de fournir aux créateurs et aux communautés plus d’outils pour se connecter, aider les gens à découvrir de nouvelles voix qu’ils n’ont jamais entendues auparavant et échanger des idées, a-t-il ajouté. Il a également ajouté que les Live Audio Rooms sont actuellement en phase de test pour Android et pour ordinateur de bureau. Il a également confirmé que Facebook testait la possibilité de créer une salle audio en direct à partir d’une application Android, ainsi que la possibilité d’écouter à partir du bureau.

Plus tôt, lorsque Facebook a fait l’annonce de la fonctionnalité pour la première fois en juin de cette année, les nouvelles salles audio en direct n’étaient disponibles que dans l’application iOS. Mais, maintenant, il est également disponible sur une application Android. Les utilisateurs d’Android peuvent désormais créer des « salles ». Les salles Facebook fonctionnent exactement comme le Clubhouse où les utilisateurs peuvent se connecter, écouter et rejoindre des sessions en direct. Les personnalités publiques peuvent inviter n’importe qui – amis, abonnés, autres personnalités publiques vérifiées. Tout auditeur peut également être invité dans la salle pour être conférencier. Le nombre d’orateurs dans les salles Facebook est limité à 50, et il n’y a pas de limite au nombre d’auditeurs.

