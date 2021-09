Facebook lance la campagne #MyStory pour encourager les gens à suivre les protocoles Covid-19

Il comprend 10 courts métrages de 15 à 20 secondes

Facebook s’est associé à la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF), à la Population Foundation of India et à Love Matters India pour lancer sa nouvelle campagne #MyStory. La campagne souligne l’importance de prendre des précautions continues pour freiner la propagation du Covid-19. De plus, la plate-forme de médias sociaux veut se concentrer sur la nécessité d’une vaccination appropriée, à travers cette campagne. « Depuis le début de la pandémie, nous travaillons en étroite collaboration avec des experts de la santé et des gouvernements du monde entier pour diriger les utilisateurs vers des ressources authentiques sur la santé et les encourager à adopter des comportements appropriés qui peuvent aider à freiner la pandémie », Manish Chopra, directeur et chef, partenariats, Facebook, a déclaré.

« Conçue en collaboration avec d’autres organisations de santé de premier plan, cette campagne s’appuie sur la façon dont le contenu peut être exploité pour communiquer la nécessité de suivre les normes Covid-19 et encourage les gens à opter pour les vaccins. Chacune de ces vidéos contient un élément de vérité humaine, reflétant des exemples quotidiens de manière pertinente.

Les gens ont vécu différentes expériences au cours de la dernière année et demie, et chaque expérience est une histoire en soi. L’idée derrière #MyStory est également d’encourager ces personnes à se manifester et à partager leurs histoires », a ajouté Chopra.

La campagne a été conceptualisée et créée par Weber Shandwick India. Il comprend 10 courts métrages de 15 à 20 secondes. Les films présentent des histoires personnelles et relatables, dans le contexte de la situation actuelle. De plus, une approche axée sur le mobile a été adoptée pour que la campagne atteigne facilement les consommateurs, en particulier les jeunes. Selon Poonam Muttreja, Population Foundation of India, la campagne se distingue par sa narration puissante. Beaucoup de ces histoires présentent ou sont axées sur les femmes, ce qui est important car les femmes sont des décideurs essentiels pour la santé et le bien-être de leurs familles, a noté Muttreja.

Pour Vithika Yadav de Love Matters India, il est essentiel d’impliquer les jeunes dans la conversation sur les comportements appropriés à Covid car ils sont l’un des groupes les plus susceptibles de sortir de la maison. « Nous devons reconnaître leurs préoccupations et leurs frustrations, tout en les aidant à comprendre l’importance de se protéger. Cette campagne parvient à le faire efficacement, et le format des films les rend très attrayants pour ce groupe d’âge », a ajouté Yadav.

