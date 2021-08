Facebook lance l’application de bureau virtuel Horizon Workrooms pour Oculus Quest 2

in

Facebook a annoncé jeudi une nouvelle application gratuite de collaboration de bureau en réalité virtuelle appelée Horizon Workrooms pour l’Oculus Quest 2.

La nouvelle application est actuellement en version bêta ouverte, selon le blog Oculus. Il offre un espace de réunion virtuel sur le modèle d’une salle d’affaires pour que les travailleurs puissent se rencontrer en face à face sans être physiquement dans la même pièce. La salle offre un tableau blanc infini sur lequel il est possible d’écrire à l’aide du contrôleur Quest 2, personnalisé en fonction d’une conversation ou d’une présentation de base, et dont l’échelle dépend de la taille du groupe.

Vous rejoindrez vos réunions avec votre casque Quest 2 en tant qu’avatar personnalisé – qui a été mis à jour plus tôt cette année – ou via un appel vidéo sur votre ordinateur. Horizon Workrooms prend en charge jusqu’à 16 personnes en réalité virtuelle et 50 personnes au total, y compris les participants aux appels vidéo. L’application utilise également l’audio spatial du casque pour entendre les gens comme s’ils étaient assis devant ou à côté de vous.

Horizon Workrooms peut également intégrer l’intégralité de votre ordinateur à l’application lorsqu’il est associé à l’application compagnon Oculus Remote Desktop pour Mac et Windows ; de cette façon, vous pouvez prendre des notes et partager des fichiers en VR. Chaque salle sera accompagnée d’un lien vers un site Web pour récupérer des notes ou d’autres éléments pendant les réunions. Vous pouvez également synchroniser les réunions avec Outlook ou Google Calendar pour envoyer des invitations plus facilement.

Consultez l’annonce pour plus d’informations sur la configuration des salles de travail Horizon. Voici les meilleurs accessoires VR assis pour Oculus Quest 2 en 2021 pour vous aider à traverser confortablement ces réunions virtuelles.