Facebook lance le ‘Miniplayer’ Spotify dans 27 pays

Le partenariat de Spotify avec Facebook est arrivé – un nouveau mini-lecteur Spotify est maintenant disponible.

Spotify dit que cette nouvelle expérience est “ motivée par la découverte sociale ”, pour permettre aux auditeurs de profiter de Spotify sur Facebook. Les utilisateurs de Spotify Premium peuvent découvrir et découvrir des chansons à partir de l’application Facebook sur iOS et Android. Les utilisateurs gratuits peuvent profiter de l’expérience uniquement avec le mode aléatoire, avec des publicités de Spotify.

La nouvelle fonctionnalité donnera également aux artistes la possibilité de promouvoir leur nouveau contenu directement sur Facebook. Le mini-lecteur peut apparaître sur les publications d’artistes vérifiés, ou même dans les vidéos téléchargées par l’utilisateur sur Facebook qui contiennent de la musique sous licence. Spotify le présente comme un outil pour gagner une portée massive sur Facebook.

Mais c’est aussi un moyen de faire équipe avec Facebook contre Apple Music. Spotify se bat avec Apple sur plusieurs fronts. Il ne veut plus payer la “ taxe Apple ” de 30% qui est soumise au fonctionnement sur iOS. Mais Spotify ne veut pas non plus monter la barre et payer de meilleures redevances aux artistes. Pendant ce temps, Facebook est salué avec Apple en raison des modifications apportées à ses conditions de confidentialité, ce qui rend les publicités moins ciblables sur iOS si les utilisateurs refusent de partager leurs informations.

Comment lancer Spotify Miniplayer sur Facebook

L’ouverture du nouveau miniplayer Spotify sur Facebook est un processus assez simple. Voici comment commencer.

Appuyez sur le ‘Jouer” sur la chanson partagée de Spotify sur votre flux Facebook.La première fois que vous utilisez le mini-lecteur, vous verrez une boîte de dialogue de consentement. Cliquez sur ‘Relier‘pour continuer. connecté sur Spotify, la lecture commencera dans l’application Spotify.Si vous ne l’êtes pas, vous serez invité à se connecter sur Spotify avant le début de la lecture.

Avec le mini-lecteur Spotify, la lecture de musique continue même si vous continuez à faire défiler votre fil d’actualité. Vous avez le contrôle sur les options de lecture afin que vous puissiez contrôler ou fermer le mini-lecteur. Alors que Spotify et Facebook font de leur mieux pour que cela paraisse révolutionnaire, les gens le faisaient avec les pages MySpace en 2006.

Où le mini-lecteur Spotify est-il disponible?

Pour le moment, le miniplayer Spotify sur Facebook n’est disponible que sur certains marchés. La nouvelle intégration est actuellement disponible en Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Richa, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonésie, Israël, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nicaragua , Panama, Paraguay, Pérou, Afrique du Sud, Thaïlande, Uruguay et États-Unis.

Spotify dit qu’il s’est engagé à apporter l’intégration de Facebook à plus de marchés dans les “ mois à venir ”.