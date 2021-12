À l’approche des fêtes de fin d’année, les gens auront plus de temps libre et Facebook cherche à profiter de cette opportunité pour accroître l’adoption de son outil de don de créateurs d’étoiles via un nouvel événement « Stars Fest ».

Les étoiles sont essentiellement une monnaie virtuelle qui peut être achetée dans divers forfaits, ce qui permet ensuite aux utilisateurs de Facebook de les attribuer aux créateurs via des diffusions en direct (audio et vidéo).

Et à partir de maintenant et jusqu’au 31 décembre, vous pourrez acheter plus d’étoiles à moindre coût, avec des remises sur les forfaits étoiles, tandis que Facebook ajoute également de nouvelles fonctionnalités et options d’utilisation d’étoiles pour susciter davantage d’intérêt pour l’outil.

Le plus gros ajout fonctionnel, du moins du point de vue de l’utilisateur général, est le lancement d’un nouveau Stars Store, « où les gens peuvent acheter des étoiles à des prix inférieurs ».

Ce qui s’étendra également au-delà de l’événement Stars Fest, car en achetant des étoiles via ce nouveau magasin, vous les achèterez directement sur Facebook, ce qui évitera les frais de l’App Store.

«Les étoiles sont déposées dans les portefeuilles virtuels des gens pour être ensuite envoyées aux créateurs éligibles lors de Facebook Live, de vidéos à la demande ou de Live Audio Rooms. Dans la boutique Stars, les fans obtiennent plus de Stars pour leur argent à des prix inférieurs, afin qu’ils puissent soutenir encore plus de leurs créateurs préférés.

C’est le dernier des efforts continus de Facebook pour nier les accusations d’Apple, qu’il a publiquement critiquées à plusieurs reprises. Facebook a également récemment ajouté un nouveau processus pour les abonnements des fans qui redirige les abonnés potentiels vers l’inscription en dehors de l’application Facebook, renversant ainsi la réduction de 30 % d’Apple.

Il sera intéressant de voir comment Apple répond aux efforts croissants de Facebook sur ce front, en particulier la société mère Meta continue d’ajouter des options parallèles pour aider les utilisateurs à éviter les divers frais d’Apple.

En plus de cela, Facebook cherche également à rendre les étoiles utilisables dans plus de fonctions, y compris pour les vidéos dans le fil d’actualité, dans Facebook Watch et dans l’onglet Facebook Gaming.

Comme vous pouvez le voir ici, vous pourrez bientôt attribuer des étoiles à vos créateurs préférés directement à partir du flux principal, ce qui offrira plus d’opportunités de monétisation et d’assistance dans l’ensemble de l’application.

La prochaine étape, alors, sera Stars est Facebook Reels, que Facebook dit qu’il commencera à tester au début de la nouvelle année.

Si Facebook, et Meta plus largement, peuvent mettre en œuvre une voie de monétisation plus équitable pour les créateurs de vidéos courtes, cela pourrait plutôt aider à attirer plus d’étoiles dans ses applications, ce qui pourrait l’aider à repousser la concurrence croissante de TikTok.

Facebook ajoute également une nouvelle option « Stars Party », qui fournira des objectifs de collecte de fonds aux Stars lorsque des groupes de personnes regardent et font des dons en direct.

« Lorsqu’un certain nombre de personnes envoient des étoiles pendant une diffusion en direct, un compte à rebours apparaît et la communauté dispose de cinq minutes pour atteindre un objectif d’étoiles ensemble. Si l’objectif est atteint, l’écran est envahi par une animation Étoile filante et un message géant « Merci ». Du 22 décembre au 3 janvier, les créateurs recevront un bonus de 50 $ pour chaque Stars Party terminée. »

Cela pourrait aider à inciter davantage à donner, avec une incitation de groupe supplémentaire à donner des étoiles et à atteindre l’objectif – même si cet objectif n’est qu’une animation.

Il existe également de nouveaux badges Stars pour les meilleurs donateurs afin d’ajouter un autre élément compétitif au processus.

Facebook lance également un nouveau programme « Stars Double bonus » qui le verra correspondre aux revenus Stars de certains créateurs jusqu’au 31 mars, jusqu’à 750 $ par mois.

« Au total, les créateurs pourraient gagner jusqu’à 3 750 $ de bonus. Le programme est sur invitation uniquement et disponible sur tous les marchés où Stars est disponible.

Facebook offre également 3 millions de dollars d’étoiles gratuites aux fans comme un autre moyen de renforcer davantage la notoriété et l’adoption, et d’augmenter son processus de financement des créateurs.

Et enfin, il y a sa programmation Stars Fest, qui mettra en évidence une gamme de diffusions en direct de créateurs la semaine prochaine.

C’est une grande poussée de fin d’année pour encourager l’utilisation de Stars, et encore une fois, pour aider à alimenter le système de financement des créateurs de Facebook, ce qui l’aidera idéalement à établir des liens plus solides avec les meilleures stars grâce à une monétisation et un potentiel de revenus accrus.

Bien qu’il ait un combat sur ses mains. TikTok est maintenant l’application cool et l’endroit tendance, et il sera difficile pour Facebook de changer cette perception et de regagner sa place en tant qu’endroit où l’attention des utilisateurs et des créateurs se concentre.

En termes plus généraux, cette nouvelle poussée fait partie des efforts accrus de Facebook pour reconquérir le jeune public, et avec une portée et un financement accrus, il pourrait bien y avoir une possibilité d’augmenter les opportunités via les applications de Meta pour les jeunes stars, si elles peuvent atteindre un public comparable. à ce qu’ils verraient dans d’autres applications.

Les restrictions d’éligibilité pour Stars posent certains défis à cet égard, mais idéalement, si Facebook peut élargir l’utilisation de Stars et l’ouvrir à plus de créateurs, cela incitera les créateurs plus populaires à partager plus de contenu sur Facebook, ce qui amènera également leur public à l’application avec eux.

Il y a du potentiel ici, et il sera intéressant de voir si Stars Fest conduit à une augmentation de l’adoption de l’option.