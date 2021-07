Facebook lance les lunettes intelligentes Ray-Ban pour vous préparer au « métaverse »

Facebook parle de développer des wearables depuis un certain temps, et il semble que son premier produit soit en bonne voie, selon le PDG Mark Zuckerberg.

Lors de l’appel aux résultats de mercredi, Zuckerberg a brièvement discuté des plans de l’entreprise pour lancer une paire de lunettes intelligentes. Bien qu’il n’ait pas donné beaucoup de détails, il a révélé que les lunettes seraient développées en tandem avec Ray-Ban et Essilor Luxottica, l’un des principaux fabricants de verres optiques.

Les lunettes conserveront le design emblématique de Ray-Ban et « vous permettront de faire des choses assez soignées », selon Zuckerberg.

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise mentionne des lunettes intelligentes, car nous avons entendu parler pour la première fois des plans à long terme de l’entreprise pour les appareils portables plus tôt cette année. Facebook envisage d’utiliser les appareils portables d’une manière qui aidera les utilisateurs à s’engager intelligemment avec leur environnement – pour améliorer les interactions, pas pour les distraire. Cela inclurait les appareils portables au poignet qui pourraient rivaliser avec les meilleures montres intelligentes Android.

On ne sait pas si ces prochaines lunettes intelligentes seront des lunettes AR ou des lunettes “intelligentes” semblables à des appareils comme les Razer Anzu ou les Amazon Echo Frames, mais Zuckerberg semble être assez enthousiaste à propos de ce qu’ils peuvent faire.

Il n’est pas surprenant que Facebook commence à faire la promotion des lunettes intelligentes au milieu de ses problèmes actuels avec le rappel d’Oculus Quest 2. Zuckerberg a récemment parlé du “métavers”, qu’il décrit comme la prochaine étape dans l’évolution de l’Internet mobile.

Vous pourrez accéder au métaverse à partir de tous les appareils différents à différents niveaux de fidélité – des applications sur téléphones et PC aux appareils de réalité virtuelle et augmentée immersifs. Dans le métaverse, vous pourrez sortir, jouer à des jeux avec des amis, travailler, créer et plus encore.

Il est clair que les plans portables de Facebook se concentreront sur cette idée d’une oasis du monde réel à la Ready Player One. La société a récemment parlé d’un vers VR de nature similaire, qui semble être un précurseur de ce métavers plus grand, mais le produit est toujours en version bêta fermée. Cependant, avec les lunettes intelligentes Ray-Ban apparemment définies comme sa “prochaine sortie de produit”, Facebook s’est déjà engagé sur la voie des “lunettes de réalité augmentée complètes à l’avenir”.

