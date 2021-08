Facebook lance Reels aux États-Unis pour concurrencer TikTok

Facebook a annoncé aujourd’hui qu’il apportait sa fonction populaire Reels d’Instagram à son application principale pour certains utilisateurs américains. Selon un rapport de The Verge, Facebook Reels “s’affichera pour certains utilisateurs dans le fil d’actualités et dans les groupes, où les gens pourront les regarder ensemble”.

Facebook dit qu’il teste déjà cela en Inde, au Mexique et au Canada.

Les gens peuvent regarder et créer des bobines à partir de l’application Facebook, et la fonctionnalité est conçue pour donner aux gens un moyen de “s’exprimer, de découvrir du contenu divertissant et d’aider les créateurs à élargir leur portée”. Pour justifier le test, Facebook affirme que près de la moitié du temps passé sur l’application est consacré au visionnage de vidéos, et que Reels se développe « particulièrement rapidement ».