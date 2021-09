Facebook lance sa fonctionnalité TikTok-copycat Reels aux États-Unis

Si créer des bobines Instagram ne vous suffit pas, Facebook étend sa fonctionnalité TikTok-copycat à son application principale aux États-Unis. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur tout ce que vous devez savoir.

Selon un article de blog, Facebook propose sa « forme courte, des expériences vidéo divertissantes et des outils qui ont inspiré les créateurs sur Instagram à davantage de créateurs et de publics sur l’application Facebook ».

Les bobines sur Facebook peuvent comprendre de la musique, de l’audio, des effets, etc. Vous pouvez les trouver dans le fil d’actualité ou dans les groupes. Lorsque vous regardez une bobine sur Facebook, vous pouvez facilement suivre le créateur directement depuis la vidéo, la liker et la commenter, ou la partager avec des amis.

Les créateurs peuvent créer une audience avec Reels de différentes manières sur Facebook :

Faites-vous découvrir dans le fil d’actualité : Les bobines peuvent atteindre tout le monde, pas seulement vos abonnés existants, ce qui permet aux personnes les plus créatives, drôles et inspirantes de sortir. Les gens peuvent découvrir des bobines en fonction de leurs intérêts et de ce qui est populaire à la fois en haut du fil d’actualité aux côtés des histoires et des salles et dans une nouvelle section dédiée au fil d’actualité ;

Exprimez-vous en groupe : Les créateurs et les membres du groupe peuvent créer et partager des bobines dans des groupes pour s’exprimer et s’engager de manière plus amusante et visuelle avec leurs communautés d’intérêt préférées. Et pour les administrateurs, Facebook déploie un nouveau paramètre de groupe « Thème unique » qui facilite les choses pour inciter les membres à partager leurs bobines ;

Partagez d’Instagram vers Facebook pour atteindre de nouveaux publics : Facebook teste la possibilité pour les créateurs d’Instagram de recommander leurs bobines sur l’application Facebook. Dans ce test, un petit nombre de créateurs Instagram verront une option pour que leur bobine soit recommandée sur Facebook. Le choix de le faire est entièrement sous leur contrôle.

Non seulement cela, la société affirme qu’elle s’est engagée à investir plus d’un milliard de dollars dans les créateurs jusqu’en 2022, tout en offrant un nouveau programme de bonus pour aider les créateurs à gagner de l’argent lorsque les gens visionnent leurs bobines.

« Le bonus Reels Play paie les créateurs éligibles en fonction des performances de leurs rouleaux et sera disponible sur Facebook et Instagram. Après avoir vu les créateurs adopter le bonus Instagram Reels Summer, nous espérons que ce nouveau bonus permettra à davantage de créateurs de gagner de l’argent grâce à leur contenu.

Le bonus Reels Play sera initialement sur invitation uniquement, commençant aux États-Unis et s’étendant potentiellement à l’échelle mondiale au fil du temps.

