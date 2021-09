Facebook lance un fonds métaverse de 50 millions de dollars

Le fonds d’investissement cible un projet de deux ans impliquant plusieurs partenaires clés de la recherche et de la technologie

Facebook cherche à investir 50 millions de dollars dans un projet qui, selon lui, le verra et ses partenaires « construire de manière responsable » un métaverse virtuel, a annoncé lundi la société.

Le « métaverse » offre un espace virtuel aux individus, leur permettant d’interagir, de créer et de partager avec d’autres qui ne se trouvent pas dans « le même espace physique ». Ici, les gens peuvent travailler, sortir, apprendre ou même faire du shopping, le tout dans un monde virtuel.

L’environnement virtuel dans un métaverse n’est pas un produit unique, a expliqué l’entreprise et déclaré que toute l’idée pourrait être réalisée en 10 à 15 ans.

« Il y a un long chemin à parcourir. Mais comme point de départ, nous annonçons le Fonds XR pour les programmes et la recherche, un investissement de 50 millions de dollars sur deux ans dans des programmes et des recherches externes pour nous aider dans cet effort.

Facebook prévoit de collaborer avec des experts à tous les niveaux, du gouvernement, de l’industrie technologique et du milieu universitaire aux groupes de défense des droits civiques et aux organisations à but non lucratif. Selon le géant des médias sociaux, l’objectif est d’explorer la meilleure façon de construire le métaverse.

Parmi les partenaires initiaux, Facebook travaillera avec l’Organisation des États américains, Africa No Filter, Imisi3D et Women In Immersive Tech.

Le programme bénéficiera également de recherches externes indépendantes de plusieurs universités à travers le monde. Il s’agit notamment de l’Université nationale de Séoul, de l’Université nationale de Singapour, de l’Université Howard et de l’Université de Hong Kong.

Ensemble, les chercheurs et universitaires de ces institutions se concentreront sur des questions clés telles que la confidentialité, la protection des données, la sécurité et l’éthique. La question de la recherche d’un design responsable et d’opportunités économiques sera également importante.

Les passionnés de cryptographie savent peut-être déjà à quoi ressemble un métaverse étant donné le succès de projets comme Decentraland. La plate-forme de réalité virtuelle basée sur Ethereum a été lancée en 2017 et ouverte au public en février 2020, avec des utilisateurs capables d’explorer, de créer et d’échanger.