Facebook lance un investissement de 50 millions de dollars dans la recherche et les partenariats de Metaverse

Facebook a présenté un investissement de 50 millions de dollars américains sur deux ans dans des partenaires mondiaux de recherche et de programme pour assurer un “développement responsable” du métavers.

Le développement fait partie de la stratégie du géant des médias sociaux pour devenir “un méta-versa”, opérant sur un “Internet embarqué” qui combine les mondes réel et virtuel dans une mesure sans précédent.

Plus tôt cette année, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a rendu public ses ambitions liées au métaverse, déclarant qu'”une bonne vision du métaverse n’est pas celle qui construit une entreprise spécifique”, mais celle qui a un “sens de l’interopérabilité et de la portabilité”.

Le développement pourrait avoir un impact majeur sur les plans de Diem stablecoin de la société.

“Comme Internet, le métaverse existe, que Facebook soit là ou non”, a déclaré la société.

Il a ajouté que bon nombre de ces produits ne seront pas pleinement réalisés avant 10 à 15 ans : « Bien que cela soit frustrant pour ceux d’entre nous qui sont impatients de plonger, cela nous laisse le temps de poser les questions difficiles sur la façon dont ils devraient être construits. ” ils ont dit.

Facebook a déclaré que son investissement permettra à la firme de collaborer avec des experts de tous horizons pour analyser les problèmes sous-jacents et les opportunités au sein du métaverse, comme la construction de l’interopérabilité nécessaire entre les services et divers défis liés aux droits de l’homme, aux droits des communautés civiles et à l’inclusion. .

« Grâce à ce fonds, nous collaborerons avec des partenaires de l’industrie, des groupes de défense des droits civiques, des gouvernements, des organisations à but non lucratif et des établissements universitaires pour déterminer comment développer ces technologies de manière responsable », selon la société.

Certains des domaines clés dans lesquels le géant des médias sociaux a l’intention de travailler avec des partenaires comprennent :

opportunités économiques, vie privée, sécurité et intégration, équité et inclusion.

Aux États-Unis, les partenaires initiaux du programme comprennent le Organisation des États américains , tandis que les partenaires africains de Facebook incluent Afrique Pas de filtre , Sud électrique et Imisi3D .

En Europe, l’entreprise souhaite collaborer avec Les femmes dans la technologie immersive , tandis que les partenaires asiatiques incluent le Université Nationale de Seoul , la Université de Hong Kong et le Centre de technologie, robotique, intelligence artificielle et droit de la Université nationale de Singapour au faculté de droit .

