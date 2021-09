Facebook lance un métaverse virtuel avec AM Capital Injection

Facebook

Facebook va lancer un métaverse virtuel avec une injection de capital de 50 millions de dollars

Le géant des médias sociaux Facebook est connu pour avoir sa main dans différentes industries à venir. Alors que la société travaille toujours au lancement de son stablecoin, elle semble maintenant tourner son attention vers le monde virtuel.

Plus tôt cette semaine, le géant de la Silicon Valley a annoncé qu’il lancerait un fonds pour aider à lancer un métavers virtuel.

Travailler sur une passion d’entreprise

Selon un article de blog officiel, Facebook a annoncé le XR Programs and Research Fund, une initiative chargée de créer le métaverse virtuel de l’entreprise. Le fonds commencera par une injection de capital de 50 millions de dollars de Facebook, la société prévoyant de mener des recherches internes et externes sur la construction de son métaverse virtuel.

Comme Facebook l’a expliqué, son métaverse aidera les gens à interagir les uns avec les autres et les objets numériques via un nouveau support.

L’entreprise ne travaillera pas seule sur le projet.

L’entreprise de médias sociaux prévoit d’attirer d’autres partenaires pour rejoindre la cause. Le financement de la recherche et de la collaboration sera distribué via les programmes XR et le fonds de recherche, Facebook affirmant qu’il espère “rendre le temps que les gens passent en ligne plus significatif”.

Alors que ses racines apparaissent dans les films de science-fiction, le métavers est devenu une fascination croissante pour les entreprises technologiques et l’industrie de la blockchain. Il fait essentiellement référence à une série d’espaces en ligne partagés qui permettent aux gens de se créer des avatars en ligne et d’interagir les uns avec les autres. Le concept a été exploré dans différents films, et des projets de blockchain comme Decentraland et CryptoVoxels l’ont amené à l’espace blockchain.

Facebook joue depuis un moment avec l’idée d’explorer le métaverse. En juin, le directeur général de l’entreprise, Mark Zuckerberg, aurait déclaré aux employés qu’ils passeraient de la création d’applications et de matériel connectés en interne au développement d’un métaverse.

Comme Zuckerberg l’a expliqué à l’époque, la vision de Facebook est de développer une version maximaliste de lui-même, qui couvrira sa présence sociale, son travail de bureau et même ses divertissements.

En juillet, Facebook a mis en place une équipe de direction pour superviser l’effort du métaverse et piloter son développement.

Les autres entreprises de Facebook

Le métaverse est jusqu’à présent la dernière chose sur laquelle Facebook semble travailler. La société et ses partenaires restent concentrés sur la mise sur le marché des anciens régulateurs Diem stablecoin, bien que cette bataille difficile fasse rage.

Ensuite, la société a annoncé son intention de prendre en charge les jetons non fongibles (NFT) en août. David Marcus, le directeur de Facebook Financial, a déclaré à Bloomberg à l’époque qu’ils étudiaient différentes manières possibles d’entrer dans l’industrie du NFT. Marcus a expliqué que Facebook est en bonne position pour prendre en charge les NFT, en particulier avec la société qui termine enfin le travail sur son portefeuille crypto Novi.

Novi est prêt pour le marché pour le moment, mais Facebook attend de voir si les régulateurs approuvent enfin Diem. Marcus a déclaré à Bloomberg qu’un lancement de Novi sans Diem serait un “dernier recours”, bien que le soutien de NFT pour cela puisse conduire à l’adoption d’une manière qu’ils espéraient que Diem le ferait.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.