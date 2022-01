Meta cherche à fournir plus de transparence sur la façon dont il utilise les données des utilisateurs de Facebook et sur ce que vous pouvez faire pour les contrôler, via un nouvel outil « Centre de confidentialité », qui fournira un aperçu complet de ses divers aspects de suivi de l’utilisation.

Le nouveau Centre de confidentialité, qui sera initialement mis à la disposition de certains utilisateurs de bureau Facebook aux États-Unis, comprend cinq éléments spécifiques, décrivant les données que Meta collecte dans chacun, et comment vous pouvez désactiver son suivi des données, si vous le souhaitez.

Ces cinq éléments sont :

Sécurité – Vous pouvez améliorer la sécurité des comptes, configurer des outils tels que l’authentification à deux facteurs ou en savoir plus sur la façon dont Meta combat le grattage des données.

Partage – Vous pouvez consulter ce guide si vous avez des questions sur qui voit ce que vous publiez, ou comment vous pouvez nettoyer les anciens messages sur votre profil à l’aide d’outils tels que Gérer l’activité.

Collection – Découvrez les différents types de données que Meta collecte et comment vous pouvez afficher ces données grâce à des outils tels que Accéder à vos informations.

Utiliser – En savoir plus sur comment et pourquoi nous utilisons les données, et explorez les contrôles que nous proposons pour gérer la manière dont vos informations sont utilisées.

Les publicités – En savoir plus sur la façon dont vos informations sont utilisées pour déterminer les publicités que vous voyez et utiliser des contrôles publicitaires tels que les Préférences pour les publicités.

Une grande partie de cela a été accessible via d’autres moyens dans le passé, y compris les « raccourcis de confidentialité » dans vos paramètres Facebook, tandis que Facebook a également ajouté un outil de « vérification de la confidentialité » en 2020 pour rendre ces contrôles plus manifestes et garantir que plus de personnes étaient, au moins, invités à mettre à jour leurs contrôles personnels.

Donc, en substance, ce nouveau centre de confidentialité n’ajoute pas grand-chose, fonctionnellement. Alors pourquoi la mise à jour ?

Cette semaine, l’organisme de surveillance de la protection des données en France, la CNIL, a annoncé avoir infligé une amende de 60 millions d’euros (68 millions de dollars) à Facebook pour violation de la loi française relative au suivi des cookies, à la suite d’enquêtes sur la manière dont il présente les choix de suivi des données aux utilisateurs.

Google et YouTube ont également été pénalisés – comme l’explique la CNIL :

« La CNIL a constaté, à la suite d’enquêtes, que les sites facebook.com, google.fr et youtube.com proposent un bouton permettant à l’utilisateur d’accepter immédiatement les cookies. Cependant, ils n’apportent pas de solution équivalente (bouton ou autre) permettant à l’internaute de refuser facilement le dépôt de ces cookies. Plusieurs clics sont nécessaires pour refuser tous les cookies, contre un seul pour les accepter.

La CNIL a constaté que cela portait atteinte à la liberté de consentement, ce qui constitue une infraction à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés, entraînant des sanctions.

Ce n’est pas explicitement communiqué dans l’annonce de Meta, mais il semble que les nouveaux contrôles du Centre de confidentialité visent à mieux s’aligner sur ces exigences, offrant une transparence plus claire sur tous les aspects des processus de suivi des données de Facebook, ainsi que des contrôles améliorés pour permettre aux utilisateurs de désactiver n’importe quel élément de celui-ci, s’ils le souhaitent.

Bien sûr, l’efficacité d’un tel suivi dépend ensuite de la question de savoir si les gens l’utilisent réellement et du nombre de personnes qui l’utilisent pour en savoir plus sur ce suivi. Mais ce n’est pas la responsabilité de Meta – Meta doit seulement s’assurer que ces contrôles sont accessibles afin de se conformer aux exigences avancées concernant la collecte et l’utilisation des données.

Le Centre de confidentialité facilitera cela et deviendra également une plaque tournante clé pour tous ces contrôles, car Meta s’efforce de répondre aux exigences de confidentialité croissantes dans différentes régions.

Comme indiqué, le nouveau Centre de confidentialité est mis à la disposition de certaines personnes utilisant Facebook sur ordinateur, Meta prévoyant un déploiement plus large «dans les prochains mois».

Les personnes qui y ont accès pourront trouver le nouveau lien « Centre de confidentialité » dans l’élément « Paramètres et confidentialité ».