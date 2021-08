Facebook lance un nouveau film pour célébrer Onam

Ce film est une extension de la campagne « Plus ensemble » de Facebook.

Facebook a lancé un court métrage, prolongement de sa campagne « More Together », pour célébrer l’esprit festif d’Onam. Le message sous-jacent du film est de savoir comment la culture est devenue virtuelle et que les communautés se réunissent sur la plate-forme de médias sociaux de manière unique pour rester connectées en temps de pandémie. La conviction fondamentale de Facebook est que « les gens peuvent faire plus ensemble que seuls », a déclaré Avinash Pant, directeur marketing de Facebook India.

Le film est centré sur l’art populaire populaire de Pulikkali. Il montre des artistes, peints comme des tigres, dansant dans les rues du Kerala pour les célébrations d’Onam tout en mettant en vedette les membres d’Ayyanthole Desam Pulikkali Samghataka Samithi. Au milieu des restrictions de Covid-19, ils ont organisé une performance en direct sur Facebook l’année dernière.

«Ce film capture l’esprit et la résilience des gens et les nombreuses façons dont ils se réunissent sur la plate-forme en des temps moins que normaux. C’était une histoire extraordinaire et nous pensions qu’elle méritait une toile plus large pour mettre en valeur la puissance des communautés en ligne dans un monde physiquement éloigné », a ajouté Pant.

Facebook a collaboré avec Dentsu Mcgarrybowen et le réalisateur Atul Kattukaran pour ce film. Pour Sidharth Rao, PDG de Dentsu Mcgarrybowen, ce fut l’une des rares occasions de partager la véritable histoire de l’Ayyanthole Desam Pulikkali Sanghataka Samithi pour une marque mondiale incroyablement importante. “Bien que l’échelle à laquelle nous célébrons les 10 jours du festival d’Onam ne puisse être reproduite virtuellement, ce qui s’est réellement passé sur le terrain en 2020 et comment nous avons essayé de le capturer honnêtement dans un film, témoigne de la philosophie de Facebook d’être un lieu où les gens peuvent faire plus ensemble », a ajouté Rao.

De plus, Facebook déploiera également un filtre AR qui permettra aux utilisateurs de revêtir eux-mêmes le masque d’un tigre rugissant et de se placer virtuellement à Swaraj Round, Thrissur où Pulikkali se produit chaque année. Le filtre “Roaring Onam” sera mis en ligne le 19 août.

