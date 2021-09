Facebook lance un nouveau guide commercial et des fonctionnalités d’assistance pour le Mois du patrimoine latin et hispanique

Les célébrations du Mois du patrimoine latin et hispanique commencent cette semaine, et pour marquer l’événement, Facebook a publié un nouveau guide de 25 pages pour aider les entreprises à montrer leur soutien aux communautés Latinx, ainsi que de nouvelles fonctionnalités intégrées qui permettront aux utilisateurs se joindre à la célébration culturelle plus large.

Comme expliqué par Facebook :

“Cette année, nous commémorons la résilience et le travail acharné de la communauté Latinx, qui a été touchée de manière disproportionnée pendant la pandémie sous le thème” Prospérer avec nous “. Thrive With Us est un appel à l’action pour que toutes les entreprises se joignent à la célébration et prospèrent avec les entreprises appartenant à Latinx et aux Hispaniques, qui continuent de croître, de créer de nouvelles opportunités et d’inspirer le changement. Lisez la suite pour en savoir plus sur certains des programmes de ce mois-ci.

Comme indiqué, l’élément principal est le nouveau guide des entreprises de Facebook, qui décrit l’histoire de la communauté et sa présence aux États-Unis.

Le guide fournit également une explication utile du terme « Latinx » et de son utilisation :

« Les étiquettes panethniques – telles que « hispanique » et « latinx » – sont souvent utilisées pour désigner des communautés diverses. Cependant, créer une étiquette qui parle de la multidimensionnalité de ses constituants n’est pas une mince affaire. Et tandis que le terme « latinx » a gagné en popularité en ligne et est utilisé tout au long de ce guide culturel, la plupart des gens au sein de la communauté connaissent mieux ou préfèrent « latino/a » ou « hispanique ».

Le guide décrit également l’impact de la pandémie de COVID sur les communautés Latinx et appelle les entreprises à soutenir les causes Latinx dans la mesure du possible, y compris par le biais de la représentation dans la publicité.

C’est une note importante – Facebook dit que les entreprises appartenant à des Latins et des Hispaniques ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie, alors qu’elles sont également 50% moins susceptibles de recevoir des prêts PPP que les opérations appartenant à des Blancs. C’est un problème endémique au sein de la communauté plus large et des mécanismes de financement, mais le guide de Facebook cherche à souligner comment les marques peuvent également aider à renforcer la cause en travaillant avec les entreprises et les fournisseurs Latinx, et en s’engageant à amplifier les voix sous-représentées.

Il y a quelques notes précieuses, qui pourraient vous aider à jouer un rôle plus actif dans le soutien de la communauté. Vous pouvez télécharger le guide complet de Facebook ici.

En plus de cela, Facebook a également ajouté un nouveau pack d’autocollants sur Instagram pour le Mois du patrimoine Latinx et hispanique.

Bien qu’il accueille également plusieurs événements pendant l’événement.

« Rejoignez-nous pour la célébration d’un mois de Facebook Elevate du Mois du patrimoine Latinx et hispanique, qui met en lumière les entreprises, les organisations et les personnes qui élèvent cette communauté. Que vous soyez une petite entreprise latino-américaine, un demandeur d’emploi ou un étudiant, c’est votre opportunité d’améliorer votre accès, vos connaissances et vos compétences avec une série d’événements qui inspireront et éduqueront.

Vous pouvez vous tenir au courant des derniers événements via la page Facebook Elevate, tandis que Facebook organise également une conversation entre l’écrivain et cinéaste mexicain-américain primé, Moisés Zamora, et la directrice des partenariats stratégiques de Facebook, Nuria Santamaría Wolfe, sur le représentation de la communauté Latinx et hispanique dans les médias. La conversation sera disponible en streaming sur le site Web Hispanicize à partir du 30 septembre.

Avec la pandémie de COVID causant des impacts majeurs, dans toutes les communautés, il est important d’envisager le soutien aux groupes minoritaires et sous-représentés dans la mesure du possible, afin de nous assurer que nous fournissons une assistance là où elle est le plus nécessaire, et que nous ne perdons pas le contact avec des groupes individuels ou des éléments de la société qui peuvent se sentir plus isolés dans la situation.

Le Mois du patrimoine latin et hispanique est un bon rappel sur ce front, et il vaut la peine de jeter un coup d’œil au dernier guide de Facebook pour voir comment vous pouvez montrer votre soutien.