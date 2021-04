Facebook lance un outil pour exporter les publications et les notes

Facebook a annoncé aujourd’hui un outil pour exporter des articles et des notes vers Google Docs, WordPress et Blogger. Cette fonctionnalité fait partie du projet de transfert de données lancé en 2018 pour créer une plate-forme de portabilité des données de service à service open source afin que tous les utilisateurs du Web puissent facilement déplacer leurs données entre les fournisseurs de services en ligne quand ils le souhaitent.

Cet outil de mise à jour Facebook étend la portée de l’outil qui permet déjà aux utilisateurs de transférer leurs photos et vidéos vers Backblaze, Dropbox, Google Photos et Koofr.

Les utilisateurs peuvent y accéder dans les paramètres Facebook sous «Vos informations Facebook» et en cliquant sur «Transférer vos informations». Après cela, suivez simplement les instructions pour transférer en toute sécurité les données que vous choisissez vers l’un des services disponibles.

Nous avons conçu cet outil en gardant à l’esprit la confidentialité, la sécurité et l’utilité. Nous vous demanderons de saisir à nouveau votre mot de passe avant le début du transfert et de crypter vos données à mesure qu’elles se déplacent entre les services, afin que vous puissiez être sûr qu’elles seront transférées en toute sécurité.

Cet outil est un moyen pour Facebook de permettre aux utilisateurs de déplacer des données entre divers services et plates-formes en ligne de manière transparente. Cela peut également aider les utilisateurs qui souhaitent quitter Facebook et conserver une version du contenu associé à leur compte.

Il est important de noter que les données portées n’archiveront pas les commentaires des autres utilisateurs, car ces commentaires sont considérés comme appartenant à un compte distinct.

Google, Microsoft et Twitter contribuent également au projet de transfert de données. Apple l’a rejoint en 2019. À cette époque, le projet comptait 18 contributeurs d’une combinaison de partenaires, et la communauté open source a inséré plus de 42 000 lignes de code et modifié plus de 1 500 fichiers.

