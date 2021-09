Facebook lance un programme de formation et d’habilitation des créateurs en Inde

Il s’agit de la prochaine phase du programme “Born on Instagram” de l’entreprise

Facebook a lancé son plus grand programme de formation et d’habilitation des créateurs en Inde lors de son événement « Creator Day India », 2021. Le programme, qui est la prochaine phase du programme « Born on Instagram » de la société lancé en 2019, serait accessible gratuitement à tous. Il proposera des masterclasses en direct avec des experts, les dernières informations sur les tendances, les mises à jour des produits, ainsi que la possibilité de profiter d’opportunités monétaires grâce à diverses récompenses et partenariats de marque. Après avoir terminé les cours en ligne, les créateurs recevront également une lettre de fin de cours.

Les créateurs qui ont lancé leurs propres effets AR en partenariat avec Facebook et ceux qui ont bien monétisé ont été présentés lors de l’événement. De plus, Facebook a également annoncé le pilote de Spark AR, la plate-forme mobile AR de l’entreprise. La société s’est associée à six développeurs indiens de RA pour montrer la facilité de création de RA et mettre en évidence la façon dont elle peut déclencher des tendances.

« Les créateurs de toute l’Inde façonnent la culture populaire, et nous sommes fiers que nos plateformes jouent un rôle important en libérant leur créativité et en les aidant à gagner leur vie. Les éléments constitutifs d’une économie créatrice se mettent en place. Et nous souhaitons nous appuyer pour permettre aux créateurs d’apprendre, de gagner et de développer leurs communautés sur nos plateformes », a déclaré Ajit Mohan, vice-président et directeur général de Facebook India. Mohan a également souligné la valeur de la famille d’applications pour les créateurs afin de construire leurs communautés

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a longuement parlé du succès de la courte plate-forme vidéo Instagram de Reels en Inde, ainsi que de l’importance de l’Inde en tant que marché. Mosseri a également évoqué le travail en cours pour aider les créateurs à gagner leur vie sur la plateforme.

L’aspect monétisation étant resté au cœur de l’événement, des créateurs tels que Nikhil Chawla, créateur de gastronomie et de voyages de la page Facebook « Hmm », Nijo Johnson, fondateur de la page Facebook PDT Stories, et Sravya Kadiyalaa de Tamada Media, ont partagé leur expérience de l’exploitation des publicités in-stream. Facebook a également mis en avant sa suite d’outils de monétisation, notamment des événements en ligne payants.

