Facebook lance une mise en page des paramètres repensée pour faciliter la recherche de chaque élément

Facebook lance une page de paramètres repensée dans l’application, afin de faciliter la recherche des divers outils et options disponibles pour personnaliser et améliorer votre expérience individuelle sur la plate-forme.

Comme vous pouvez le voir ici, le format mis à jour offre plus d’espace entre chaque élément, avec moins de texte sur l’écran principal pour encombrer votre vue, vous guidant mieux vers chaque option. Il regroupe également plusieurs éléments, réduisant ainsi le nombre d’options principales affichées – le nouveau menu « Paiements », par exemple, intégrera tous les outils de paiement, au lieu d’avoir chacun individuellement répertorié actuellement.

Comme expliqué par Facebook :

« Qu’il s’agisse de gérer les publicités que les gens voient, d’ajuster les paramètres de partage ou de créer une audience pour les publications, les gens ne devraient pas avoir à trop réfléchir à par où commencer. C’est pourquoi nous avons réduit le nombre de catégories et les avons renommées en plus correspondent étroitement aux modèles mentaux des gens.”

L’affichage des paramètres, les notes Facebook, est désormais regroupé en six grandes catégories, chacune couvrant divers outils et options connexes.

Ces catégories sont :

Préférences du compte Audience et visibilité Autorisations Vos informations Normes de la communauté et politiques légales

Il s’agit certainement d’une approche simplifiée et rationalisée, avec un format plus propre et plus ciblé permettant de trouver plus facilement ce que vous recherchez, ce qui devrait aider les utilisateurs à mieux comprendre les différentes options disponibles.

Facebook dit que le format mis à jour lui a également permis de déplacer plusieurs paramètres autonomes afin qu’ils soient positionnés à côté des paramètres associés dans l’affichage.

“Par exemple, le paramètre Fil d’actualité, qui vivait auparavant dans une catégorie plus petite, vit désormais sous Préférences où il est regroupé avec des paramètres similaires.”

Cela a du sens – maintenant, lorsque vous allez mettre à jour vos préférences, par exemple, vous aurez toutes vos options disponibles dans cette section, au lieu de les avoir répertoriées dans leurs différents domaines fonctionnels.

Facebook a également mis à jour ses outils de recherche de paramètres, afin d’aider les utilisateurs à trouver la section dont ils ont besoin, tout en supprimant entièrement la catégorie « Paramètres de confidentialité », au lieu de déplacer chaque élément de confidentialité dans d’autres catégories connexes. Ce qui pourrait ressembler à une tentative de Facebook de limiter l’utilisation de ses options de confidentialité, mais Facebook dit qu’en incorporant chaque outil de confidentialité dans des catégories connexes, cela correspondra mieux à la façon dont les utilisateurs cherchent à personnaliser leur expérience.

Mais juste pour être sûr, Facebook a également ajouté un nouveau raccourci vers la vérification de la confidentialité en haut de la page de destination des paramètres (que vous pouvez voir dans la capture d’écran ci-dessus).

Fonctionnellement, la mise à jour n’ajoute rien de nouveau, elle réorganise simplement les éléments dans un format plus convivial, qui, idéalement, s’alignera mieux sur la façon dont les utilisateurs recherchent et agissent chaque aspect.

Bien sûr, nous ne pouvons que reprendre ce que dit Facebook sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs options de paramètres, mais l’exemple présente une disposition des paramètres plus conviviale et ciblée, ce qui peut aider à optimiser l’utilisation.

La mise en page des paramètres repensée de Facebook est déployée à tous les utilisateurs à partir d’aujourd’hui, sur Android, iOS, le Web mobile et FB Lite.